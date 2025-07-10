強降雨致竹市香山區土牆倒塌　啟動安置措施並持續監控災區安全

▲代理市長邱臣遠率隊前往元培街受災區勘察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因受颱風丹娜絲及其後續效應影響，新竹市連日降下豪雨，導致香山區元培街323巷一帶於今(10)日上午發生房屋土製泥牆倒塌情形，不僅造成民宅主要出入口被土石掩埋、通行受阻，建物內部牆面亦出現明顯裂縫，恐有結構安全疑慮。代理市長邱臣遠隨即前往現場勘災，並指示相關局處迅速應變，優先確保民眾生命安全，評估房屋結構狀況，啟動安置與收容機制。

邱臣遠表示，今日接獲消防局通報後，立即指示消防局、警察局、社會處、都市發展處、產業發展處及工務處等相關局處長趕赴現場，迅速掌握災情並分工應變。消防局負責協助民眾脫困與初步救護，並出動無人機空拍，掌握周邊地形與災害範圍；警察局則負責周邊交通與人員管制，維護現場秩序與安全；社會處即刻訪視受災民眾，評估實際安置與照護需求；都市發展處派員勘查建築結構安全，進行災損鑑定並提供後續修繕建議；產業發展處則緊急聯繫水土保持技術團隊，進行現地地質評估與土石穩定檢測。為加速環境復原，由工務處接續協助移除倒塌的土石及牆體殘骸，以清除障礙，以維周邊安全。

邱臣遠說，市民的生命與財產安全，始終是市府最優先的考量。他感謝地方里長即時通報災情，讓市府團隊能迅速掌握現場狀況並啟動應變機制，也特別感謝新竹市建築師公會理事長親赴現場協助初步評估與勘察。針對今日清晨發生的土製泥牆倒塌事件，所幸受影響住戶皆平安無虞，市府已啟動安置與關懷機制，並將持續關注後續災情與環境安全，秉持「迅速處置、妥善安置、預防再災」的原則，全力協助受災住戶度過難關，確保市民安心生活。

消防局表示，今日上午接獲通報後，立即於第一時間派員趕赴現場進行救援處置，所幸此次事件共影響10位住戶，無人員傷亡。社會處亦同步展開安置作業，現場逐戶確認安置需求，其中1戶1人選擇依親暫住，另1戶9人則安置於旅館。後續社工人員持續提供關懷訪視與所需生活物資，確保受災民眾獲得即時且妥善的照顧與協助。

市府表示，已責成權責機關及相關協力單位持續監控元培街土製泥牆倒塌現場及周邊環境，並與水土保持專家密切合作，全面評估地質穩定情形，確保住戶居住安全無虞。同時也呼籲市民朋友，近期因連日降雨導致山區土壤含水量偏高，舊有擋土設施或牆面恐有坍塌風險，請務必留意居家周邊地形環境，若發現有異常情況，應立即通報119或1999，攜手守護城市安全。