機組員「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則　一出一進搞定

▲ 蜜絲特在影片中暗示，自己也曾有高空激戰的經驗。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國資深空服員蜜絲特（Cierra Mistt）日前爆料，部分機師與組員確實會在飛行途中趁自動駕駛時行房，享受俗稱「高空性愛俱樂部」（Mile High Club）的刺激，甚至揭露在3萬英尺高空如何「偷偷來」不被抓包的秘訣，引發網友譁然。

蜜絲特擁有多年飛行經歷，經常在TikTok分享航空知識與旅遊經驗，《紐約郵報》報導，她在21日上傳的影片中坦言，確實有機師和空服員會在飛行中發生性行為，只要選對航班與夥伴，就能順利加入高空性愛俱樂部。

她說明，通常飛機駕駛艙至少會有2名機師，當一名機師離開如廁或用餐時，須由空服員進入駕駛艙替補，而這時便是最佳時機。但為確保成功，機師與空服員必須遵守三個原則，首先是挑選值得信賴且知情的組員，第二是選擇平穩的航線。

至於第三個原則，蜜絲特說道，「一旦做到前兩項，第三件事就變得超級簡單了」，只要｢讓一名機師出去，一名空服員進來」，與此同時「乘客完全不知道駕駛艙發生什麼事，飛機是自動駕駛的。」

機上性行為並不構成違規，但部分空服員仍對此表示反感。另一名資深空服員巴克南（Suzanne Bucknam）曾抓到乘客在廁所或毛毯下偷偷親熱，直言這些行徑「相當噁心」，但蜜絲特對此十分開放，且暗示自己也曾有過一兩次高空激戰的經驗。

這段影片引發網友熱議，有人留言嘲諷，「這就是飛機會墜毀的原因」；也有人打趣道，「我還想說為什麼我下機時跟我道別的機師滿頭大汗」；但也有人表示憂慮，「我很愛搭飛機，但你讓我開始懷疑人生了」。