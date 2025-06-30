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華航機上餐將聯名美、日名店　3航線返台旅客吃得到

▲▼中華航空機上餐今年第3季在美國、日本與「許氏花旗參」及「矢場とん」等名店合作。（圖／中華航空）

▲中華航空攜手中部國際機場，在名古屋返台的商務艙端出「矢場とん」的味噌炸豬排。（圖／中華航空）

記者周湘芸／台北報導

疫後各航空公司機上餐推陳出新，中華航空今年第3季更新菜單，並在美國、日本與「許氏花旗參」及「矢場とん」等名店合作，自洛杉磯、安大略及名古屋返台的商務艙、豪華商務艙旅客，都能品嘗到聯名餐點。另外，長榮航空7月1日起也攜手米其林燒肉「老乾杯」推新料理，美、加、歐、澳長程線皇璽桂冠艙旅客都吃得到。

華航表示，今年第3季與深耕北美華人市場50餘年的「許氏花旗參」合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點和甜點。主餐的人參雞湯麵採用嚴選花旗參片，麵包搭配的是含有花旗參枸杞的歐式麵包，甜點則是帶有果香、參香的花旗參芭樂梅子慕斯蛋糕。

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▲▼中華航空機上餐今年第3季在美國、日本與「許氏花旗參」及「矢場とん」等名店合作。（圖／中華航空）

▲中華航空與「許氏花旗參」合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點。（圖／中華航空）

華航指出，為慶祝名古屋開航40周年及中部國際機場啟用20周年，攜手中部國際機場在名古屋返台的商務艙端出知名炸豬排專賣店「矢場とん」的味噌炸豬排做為餐點選項，有來自南九州的豬肉淋上矢場とん秘傳味噌醬汁，搭配奶油飯和當季烤鮮蔬。

另外，華航表示，日本線豪華商務艙／商務艙與東京名店燈燈庵持續合作，第3季餐點主題為夏懷石-天惠之膳，採番茄、秋葵等入前菜，選用日本A4黑毛和牛搭配特製味噌做為主菜亮點，最後以代表夏日的冬瓜茶凍結和西瓜奶霜結尾。經濟艙自桃園、松山、高雄出發則有與必比登名店雙月聯名的松露醬燒牛肉飯、蔥鹽雞絲飯及剝皮辣椒炒雞丁飯等輪流推出。

長榮航空與「老乾杯」合作機上餐，7月1日起為桃園出發至洛杉磯、舊金山及西雅圖皇璽桂冠艙旅客提供「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」、「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」。而桃園出發至洛杉磯、舊金山的豪華經濟艙旅客則有「老乾杯特製日本和牛咖哩飯」。

飲品方面，長榮航空此次為美、加、歐、澳長程線皇璽桂冠艙旅客提供星巴克咖啡、盛夏蜜桃果茶。另也與台灣品牌「春一枝」合作推出機上限定水果冰棒，於桃園出發的新加坡、吉隆坡、雅加達及峇里島經濟艙提供。

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