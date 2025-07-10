快訊／去台東比賽！嘉義某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫

▲嘉義某國中棒球隊車輛國道側翻。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者林東良、翁伊森、葉品辰／台南、嘉義連線報導
台南白河區國道3號今(10)日上午9時19分傳出車輛翻覆意外，嘉義某國中棒球隊球員分搭兩輛廂型車，準備前往台東紅葉比賽，不料行駛於內側車道時打滑撞擊外側護欄後，在外側車道翻覆。車上疑似皆為國中棒球隊成員，開車的教練與7名棒球隊成員自行脫困，皆意識清楚輕傷送醫，目前除1名球員傷勢較重需留院觀察外，其餘傷者都已出院。
▲▼嘉義某國中棒球隊車輛國道側翻。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲嘉義某國中棒球隊車輛國道側翻。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者林東良、翁伊森、葉品辰／台南、嘉義連線報導
台南白河區國道3號今(10)日上午9時19分傳出車輛翻覆意外，嘉義某國中棒球隊球員分搭兩輛廂型車，準備前往台東紅葉比賽，不料行駛於內側車道時打滑撞擊外側護欄後，在外側車道翻覆。車上疑似皆為國中棒球隊成員，開車的教練與7名棒球隊成員自行脫困，皆意識清楚輕傷送醫，目前除1名球員傷勢較重需留院觀察外，其餘傷者都已出院。
▲▼嘉義某國中棒球隊車輛國道側翻。（圖／記者翁伊森翻攝）
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