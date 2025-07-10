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荒唐！　男子在理髮店儲值1750萬元…只為多次「灌腸」

▲涉事理髮店。（圖／翻攝自微博）

▲涉事理髮店。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

合肥經開一名程先生近日因在一家理髮店灌腸、拔罐後，導致身體不適到醫院就醫。程先生事後才發現，該理髮店沒有相關醫療證照，自己還在該店儲值430萬元（人民幣，下同，約台幣1750萬元），氣得向店家要求退還餘額，卻遭到拒絕。

▲程先生不適就醫。（圖／翻攝自微博）

▲程先生不適就醫。（圖／翻攝自微博）

據《上游新聞》報導，程先生表示，在該店做一次灌腸就要價30萬元，店內稱這些課程為養生手法，「都是一些年輕的弟弟妹妹們在操作，他們跟我說家裡很窮，需要靠我消費來養家，我兩年就儲值了430萬元。」

程先生補充，除了灌腸、拔罐，還有按摩排濕的課程，自己單日最高儲值38.8萬元，截至2025年3月，卡內餘額約170萬元，但店家拒絕退款給他，對方以「已報警」為由迴避回應。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲理髮店提供灌腸服務相當荒唐。（圖／翻攝自微博）

合肥市經開區市場監督管理局工作人員表示，此前已經收到程先生反映的情況，目前市場監督管理局正在進行調查，對於非法行醫的認定工作，衛健部門已同步進行調查，此外公安部門也已介入調查，因涉及當事人隱私，且案件仍在調查中，過多細節不方便透露，會盡快調查清楚後，向當事人程先生說明。

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