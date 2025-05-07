猴界美人！合肥「方臉猴」醜萌爆紅　網笑翻：沒見過這麼醜的

▲合肥野生動物園的「黑帽懸猴」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥野生動物園的「黑帽懸猴」近日因醜萌的外型在網上爆紅。黑帽懸猴擁有方形國字臉，天生一頭「黑髮」，像是戴著一頂小帽子，加上逗趣的表情，吸引不少遊客前來拍照。保育員張春雪表示，「黑帽懸猴是猴界美人。」

據《大皖新聞》報導，張春雪表示，「黑帽懸猴看著雖醜，比其他猴類更聰明，牠們還會使用工具，牠的臉方頭方，所以大家又叫牠『方臉猴』，我們黑帽懸猴一點都不醜，只是帥得有點特別，屬於耐看型。」

張春雪介紹，目前園內一共有四隻黑帽懸猴，分別是兩隻雄性（大壯和弟弟）、一隻雌性（小美），還有一個小猴寶（暫無名），「最近爆紅的黑帽懸猴是『大壯』，大壯成了遊客們追捧的猴星。」

▲黑帽懸猴表情豐富。（圖／翻攝自微博，上同）

她說道，「大壯吃得比較多，體型也相對更大，對於黑帽懸猴來說，臉越方，體型越大，就越美，家庭地位也越高，大壯性情還算溫順，不過膽子有點小，陌生人靠近的話會爬到高處躲避。」

她還補充，「黑帽懸猴靈活的尾巴，是牠能夠使用工具的重要原因，彎彎的尾巴靈活有力，可以幫助牠將自己懸掛於樹枝上，從而解放雙手，用於取食或者做其他事。」

相關影片意外引起網友熱議，「見過醜的，沒見過這麼醜的」、「其實越看越萌」、「這什麼品種，穿越來的嗎」、「這猴是穿越失敗，還是渡劫失敗，怎麼長這樣」、「怎麼有這麼醜的猴子」、「看著面熟，但想不起來像誰」、「越醜的動物就越像人」、「造型打理得不錯」。