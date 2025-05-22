才爆紅1個月！合肥「方臉醜猴」突過世　園方嘆：深感痛心

▲黑帽懸猴「大壯」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥野生動物園的「黑帽懸猴」大壯日前因醜萌的外型在網上爆紅。黑帽懸猴擁有方形國字臉，加上大壯逗趣的表情，吸引不少遊客前來拍照。不過園方21日表示，大壯爆紅不到一個月，在上午因突發疾病過世了。

據《九派新聞》報導，園方發布的公告指出，「5月21日上午，我園黑帽懸猴『大壯』突發疾病，經全力搶救無效，於5月21日下午離開了我們，我們深感痛心，經中國國內多方獸醫搶救皆無效。」

▲大壯過世。（圖／翻攝自微博，上同）

園方指出，「經多方獸醫專家來園會診，初步診斷死亡原因為心肺衰竭。」

該消息令不少網友感到十分惋惜，「這才多少天啊，怎麼就突然去世了呢？好可惜」、「這麼快？才紅沒多久就沒了」、「週日才去看過，大壯一家好幸福呢，怎麼今天就走了呢」、「剛認識就去世了」。

保育員張春雪先前介紹，目前園內一共有三隻黑帽懸猴，分別是一隻雄性（弟弟）、一隻雌性（小美），還有一個小猴寶（暫無名），「黑帽懸猴看著雖醜，比其他猴類更聰明，牠們還會使用工具，牠的臉方頭方，所以大家又叫牠『方臉猴』，我們黑帽懸猴一點都不醜，只是帥得有點特別，屬於耐看型。」