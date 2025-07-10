賈新興：今起有熱帶系統發展趨勢　有利颱風生成

記者葉國吏／綜合報導

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日透過臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析天氣趨勢，表示未來10天的天氣環境有利於颱風生成，需特別留意琉球群島以東及菲律賓東方外海熱帶系統的發展。他指出，天氣變化將集中在午後短暫陣雨，且各地區雨勢有所差異。

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

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賈新興提到，未來10天台灣環境偏西南風，今天至周五需注意午後西北雨。明天（周五），北北基及西半部地區可能出現局部短暫陣雨，午後除宜蘭外，各地仍有降雨機率。到了周六，嘉義以南沿海將有零星短暫雨，高雄以北及宜花東地區午後降雨增多。

周日天氣方面，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後山區降雨集中，影響範圍涵蓋各地山區。下周一，西半部及北北基地區降雨零星，午後台中以北及宜蘭出現局部短暫陣雨，南投以南山區同樣有零星雨勢。

下周二，台中以南局部地區有短暫陣雨，午後雨勢集中在竹苗以北山區、北北基東側及宜花東地區。下周三至周四深夜至清晨，彰化以南可能出現局部短暫陣雨，午後全台多地降雨仍持續。

賈新興進一步指出，下周五清晨彰化以南沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南地區降雨加劇；下周六午後，竹苗以南山區及北海岸至基隆降雨機率增加。他提醒，超過5天後的天氣預報變動度大，建議民眾密切關注最新天氣資訊，以便妥善安排活動。