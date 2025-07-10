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台灣東部將有熱帶擾動！　中南部炸致災降雨

▲連日豪雨，貓羅溪水位升高，兩邊河灘地都被淹沒。（圖／記者高堂堯攝、簡千翔服務團隊提供）

▲連日豪雨，貓羅溪水位升高，兩邊河灘地都被淹沒。（圖／記者高堂堯攝、簡千翔服務團隊提供）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(10、11日)兩天西南風挾水氣，中南部要慎防致災性降雨。台灣東方將有熱帶擾動發展。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(10、11日)兩天西南風挾水氣，「大氣不穩定」，清晨、迎風面西半部有陣雨或雷雨，其中偶有「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)，中南部應慎防連續多日的致災性降雨，並隨時注意氣象署的即時訊息。

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今日各地區氣溫為：北部21至33度、中部22至31度、南部23至32度、東部22至34度。

▲▼第10天(19日20時)模擬圖顯示，台灣東方海面有擾動生成，是否帶來威脅？需再觀察。（圖／洩天機教室）

▲第10天(19日20時)模擬圖顯示，台灣東方海面有擾動生成，是否帶來威脅？需再觀察。（圖／洩天機教室）

週六(12日)各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。下週日(13日)晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下週一至週三(14至16日)水氣再增，午後降雨增多。

歐洲模式(ECMWF)及美國(GFS)模式模擬顯示，未來8天内，日本南方海面雖先後有兩個熱帶擾動發展，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有北轉的分量，故對台灣無威脅。不過，第9、10天的模擬顯示，台灣東方又有擾動發展，是否帶來威脅？模式會再調整，需持續觀察。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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