快訊／大雷雨轟屏東台東！　14縣市警戒、3區炸大豪雨

▲大雷雨特報。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

低壓帶及西南風影響，易有大雨或豪雨，氣象局針對「屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至06時15分止。

另外今(10)日高雄市山區、屏東縣山區及台東縣(山區及大武鄉)有局部豪雨或大豪雨，南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣(其他地區)有局部大雨或豪雨，新竹至台中、蘭嶼、綠島、金門地區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。大豪雨地區：高雄市、屏東縣、台東縣。

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▼豪雨特報。

根據中央氣象署資料顯示，今天持續受低壓帶及西南風影響，各地降雨機率高，易出現短延時強降雨；中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，且易有大雨或豪雨發生，尤其南部地區會有豪雨等級以上降雨發生的機率，澎、金、馬及其他地區午後亦有局部大雨發生的機率，天氣相當不穩定，請多留意氣象署發布的相關即時訊息；連日降雨，山區活動請注意坍方及落石，且適逢大潮，沿海低窪地區應防範局部積淹水現象，外出請注意安全；氣溫方面，各地高溫約27-31度，低溫25-27度。