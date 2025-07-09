衰男突收闖紅燈罰單　一查才知同事是通緝犯！

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年10月間開車闖紅燈，被警員攔查時，因為擔心通緝犯的身分曝光，竟冒用同事A男的名義簽名，結果害自己罪上加罪。台中地院法官日前審理之後，依犯行使偽造私文書罪，判處阿輝有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿強闖紅燈被警員攔查，竟冒用同事的名義接受警員詢問。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年10月10日凌晨1時許駕駛一輛營業大貨車，行經台中市烏日區五光路與溪南路一段的路口時，因違規闖紅燈被警員攔查，他擔心通緝犯的身分曝光會遭到逮捕，竟冒用同事A男的名義接受警員詢問，還在警方舉發違反道路交通管理事件通知單的「收受人簽章」欄位，偽造A男簽名。

事後，A男莫名其妙收到罰單，報警一查才揭發此事。阿輝到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

台中地院法官認為，阿輝為了掩飾通緝犯身分，規避遭受刑事處罰及刑責執行，竟冒用A男的名義應詢、偽簽相關文書，造成偵查犯罪資源耗費，也害A男無端捲入訟爭，對國家司法權適正行使、A男權益的危害程度非輕，考量到他已經坦承犯行，但尚未與A男達成調（和）解，最終依犯行使偽造私文書罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。