　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫：比症狀早出現

醫師透露，大便的「臭味」其實藏著不少學問，甚至是身體最早發出的健康警訊之一。（示意圖／翻攝自pexels）

▲醫師透露，大便的「臭味」藏著不少學問，甚至是身體最早發出的健康警訊之一。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

糞便是人體飲食經過消化管消化和吸收後剩下的渣滓，以及消化液和分泌物的混合物，絕不單純只是排泄物，其外型及氣味也多少反映身體的狀況。醫師透露，大便的「臭味」其實藏著不少學問，甚至是身體最早發出的健康警訊之一，當腸道出現異常時，第一個改變往往不是症狀，而是大便的氣味。

腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專表示，一篇刊登在國際醫學與生物學期刊《The FASEBJournal》的研究指出，大便的氣味其實來自一種叫做「揮發性有機化合物」（VOCs） 的氣體，這些氣體是腸道細菌在消化過程中產生的，像是硫化氫（臭雞蛋味）、甲烷、氨氣等有趣的是，每種腸胃疾病都可能產生不同的氣體組合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師說明，像是腸躁症（IBS）、發炎性腸病（IBD）、甚至大腸癌，患者糞便中的VOCs組成就跟健康人不一樣。因此研究人員認為，這些氣體就像「氣味指紋」，能提前反映腸道是否出現異常，甚至可能比症狀更早出現，換句話說，鼻子可能比儀器還早知道腸胃出問題。

鄭泓志指出，不同的糞便臭味，可能對應不同的腸胃問題。以下是常見的4種異常氣味與其背後可能潛藏的疾病：

1、黑便伴隨鐵鏽味或腥臭味

這類異常氣味與上消化道出血密切相關。當胃或十二指腸出血時，血液經過胃酸與消化液分解，會釋放出明顯的鐵鏽味或腥臭味，同時大便的顏色也會因血紅素氧化而轉為黑色、呈柏油狀。常見原因包括胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃出血等。

2、油耗味、濃烈腐敗臭，伴隨油脂殘留與漂浮便

通常代表脂肪消化與吸收異常，可能與胰液分泌不足（如慢性胰臟炎、胰臟腫瘤）或膽汁排出異常（如膽結石、膽道阻塞、肝膽功能異常）有關。脂肪未被有效分解與乳化，會使糞便產生油耗味或濃烈腐敗臭。

3、發酵酸味、帶氣泡的異常糞便

這種氣味常見於腸道菌相失衡。當壞菌增生、好菌減少，腸道中的食物可能產生異常發酵，釋放出大量酸性氣體，使排便呈現刺鼻、酸臭，甚至帶氣泡的特徵。常見原因包括腸躁症（IBS）、益生菌攝取不足，以及長期壓力或作息失調。

4、臭雞蛋味伴隨軟黏或糊狀的糞便

常見於高蛋白飲食者，例如攝取大量肉類、蛋、乳製品或蛋白粉的人群。在這樣的飲食型態下，腸道細菌大量分解含硫胺基酸，就會釋放出更多硫化氫（H₂S）氣體，造成排便時出現強烈的臭雞蛋味。

醫師提醒，異常的氣味若只是偶發，可能與飲食有關，但如果味道變化明顯且持續超過數天，尤其伴隨黑便、油便、腹痛或體重減輕等其他症狀，請儘早就醫檢查，以利找出背後原因。

延伸閱讀
哭聲迴盪殯儀館！土城姐妹街頭遇刺身亡　老父哭到癱軟：2個都帶走了
狠殺妻與小姨子冷血男吃軟飯十多年　親友痛斥：要吃不討賺
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光...恐被判死刑
獨／起底團購主李女！多人告她詐欺不成　還被嗆：雨後終會有彩虹
快訊／高雄「6行政區」明停班停課
快訊／五口命案「電腦查詢」留驚悚紀錄　中檢晚間再發聲
獨／團購主李女正面曝！佈局2年訛2千萬　受害老闆曝：演技十足

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄「6行政區」7/11停班停課　紫爆級豪雨持續猛炸

糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫：比症狀早出現

韓人旅台嚇爆「臭又濕還有蟑螂」　PTT愣：沒得反駁

「高鐵大腦」控制員考核首曝光！通過率僅6成　空服員也轉戰

兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

日幣有多甜？達人一比6年前「多換8萬日圓」：可多吃78碗拉麵

「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

妹子行程排爆！愣見「有錢人出國1舉動」　全場秒懂：我也這樣

久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

快訊／高雄「6行政區」7/11停班停課　紫爆級豪雨持續猛炸

糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫：比症狀早出現

韓人旅台嚇爆「臭又濕還有蟑螂」　PTT愣：沒得反駁

「高鐵大腦」控制員考核首曝光！通過率僅6成　空服員也轉戰

兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

日幣有多甜？達人一比6年前「多換8萬日圓」：可多吃78碗拉麵

「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

妹子行程排爆！愣見「有錢人出國1舉動」　全場秒懂：我也這樣

久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

新北改善碧潭大橋環河路口　新增按壓式號誌與斜坡道

貨櫃協會建議構建跨部會資料庫整合共享大平台　簡化行政作業流程

批羅織罪名押他11個月！柯文哲虧檢操控特定媒體：已到唾面自乾

國內4大航空上半年營收寫新高！　6月僅星宇年月雙增

屏東豪雨！望嘉村擋土牆崩塌　住戶一回頭...廚房、廁所不見了

GD泰國演唱會突宣布取消！　主辦曝「不可抗力因素」歌迷怒了

東京夏季聽奧11月15日登場　中華隊共78位好手參賽

新興6月有船隻做30天塢修、營收年減12.84%　看好H2市場需求回升

查克拉對決不是即興！鄭浩均「封印」魔鷹原來事先套招

獨／起底團購主李女！多人告她詐欺不成　還被嗆：雨後終會有彩虹

【素顏也超親民】權喜原上班小跑步幫粉絲簽名XD

生活熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

佳冬光電場「光電板」早移除？　經濟部照片被抓包嘲諷

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

快訊／暴雨炸裂！　1地區「國家警報」響

大豪雨轟炸！　5縣市多地區今停班課

嘉義哥「沒水沒電2天」衝旅館！店經理1句話　他當場飆淚

丹娜絲陰魂不散！　「1舉動」害中南部雨炸到紫爆

建臺高中分科測驗集體報錯科　教育部：考量公平性不能更動

這三個星座超挑剔　約會像面試、寧可單身也不妥協

快訊／7縣市豪大雨特報　3地「紫爆」等級

更多熱門

相關新聞

她擁世界巨唇　牙痛卻遭2度拒診

她擁世界巨唇　牙痛卻遭2度拒診

保加利亞28歲的女子安德莉亞伊万諾娃（Andrea Ivanova），為了擁有「世界最大嘴唇」的稱號，多年來不斷注射玻尿酸填充物，即使醫療人員警告她可能因此危及生命，她仍堅持進行每月療程，如今卻因嘴唇太大，在牙齒受損時連續遭2名牙醫拒診，引發爭議。

X執行長走人　產業人士曝內幕

X執行長走人　產業人士曝內幕

全聯驚見「結帳超人」！手速爆表...網看傻眼

全聯驚見「結帳超人」！手速爆表...網看傻眼

月入8萬！他不菸不酒卻找嘸真愛

月入8萬！他不菸不酒卻找嘸真愛

1歲工作順利過審　陸養老金遭詐領

1歲工作順利過審　陸養老金遭詐領

關鍵字：

鄭泓志周刊王

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

台灣首款油電動力125機車開賣

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

天心49歲身材超猛！

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面