糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫：比症狀早出現

▲醫師透露，大便的「臭味」藏著不少學問，甚至是身體最早發出的健康警訊之一。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

糞便是人體飲食經過消化管消化和吸收後剩下的渣滓，以及消化液和分泌物的混合物，絕不單純只是排泄物，其外型及氣味也多少反映身體的狀況。醫師透露，大便的「臭味」其實藏著不少學問，甚至是身體最早發出的健康警訊之一，當腸道出現異常時，第一個改變往往不是症狀，而是大便的氣味。

腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專表示，一篇刊登在國際醫學與生物學期刊《The FASEBJournal》的研究指出，大便的氣味其實來自一種叫做「揮發性有機化合物」（VOCs） 的氣體，這些氣體是腸道細菌在消化過程中產生的，像是硫化氫（臭雞蛋味）、甲烷、氨氣等有趣的是，每種腸胃疾病都可能產生不同的氣體組合。

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醫師說明，像是腸躁症（IBS）、發炎性腸病（IBD）、甚至大腸癌，患者糞便中的VOCs組成就跟健康人不一樣。因此研究人員認為，這些氣體就像「氣味指紋」，能提前反映腸道是否出現異常，甚至可能比症狀更早出現，換句話說，鼻子可能比儀器還早知道腸胃出問題。

鄭泓志指出，不同的糞便臭味，可能對應不同的腸胃問題。以下是常見的4種異常氣味與其背後可能潛藏的疾病：

1、黑便伴隨鐵鏽味或腥臭味

這類異常氣味與上消化道出血密切相關。當胃或十二指腸出血時，血液經過胃酸與消化液分解，會釋放出明顯的鐵鏽味或腥臭味，同時大便的顏色也會因血紅素氧化而轉為黑色、呈柏油狀。常見原因包括胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃出血等。

2、油耗味、濃烈腐敗臭，伴隨油脂殘留與漂浮便

通常代表脂肪消化與吸收異常，可能與胰液分泌不足（如慢性胰臟炎、胰臟腫瘤）或膽汁排出異常（如膽結石、膽道阻塞、肝膽功能異常）有關。脂肪未被有效分解與乳化，會使糞便產生油耗味或濃烈腐敗臭。

3、發酵酸味、帶氣泡的異常糞便

這種氣味常見於腸道菌相失衡。當壞菌增生、好菌減少，腸道中的食物可能產生異常發酵，釋放出大量酸性氣體，使排便呈現刺鼻、酸臭，甚至帶氣泡的特徵。常見原因包括腸躁症（IBS）、益生菌攝取不足，以及長期壓力或作息失調。

4、臭雞蛋味伴隨軟黏或糊狀的糞便

常見於高蛋白飲食者，例如攝取大量肉類、蛋、乳製品或蛋白粉的人群。在這樣的飲食型態下，腸道細菌大量分解含硫胺基酸，就會釋放出更多硫化氫（H₂S）氣體，造成排便時出現強烈的臭雞蛋味。

醫師提醒，異常的氣味若只是偶發，可能與飲食有關，但如果味道變化明顯且持續超過數天，尤其伴隨黑便、油便、腹痛或體重減輕等其他症狀，請儘早就醫檢查，以利找出背後原因。

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