颱風一走「菜價亂漲」？資深菜販揭心酸：我一天賺不到工讀時薪

▲菜販解釋颱風天後菜價漲價原因。（圖／CTWANT資料照）

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颱風丹娜絲對中南部造成災情，而丹娜絲一走，菜價也跟著漲，高麗菜近日一斤從28漲到35元。對此，專業菜販廖炯程解釋原因，「很多人都說『你們市場在颱風後亂漲』，但實際上，這叫農損＋運損＋人損的總和。」

廖炯程在臉書發文，「颱風一走，高麗菜和其他葉菜類馬上應聲上漲。今天攤位上的高麗菜，一斤賣35塊，看市草不好改賣32塊，跟上週五的28元相比，是小漲沒錯。」

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有人說，「明明風不大、雨也不多，怎麼又漲價？是不是菜蟲在偷賺？」廖炯程指出，是不是買菜前沒注意到中南部的大風大雨，不要再用北部人的認知看台灣。

廖炯程表示，「早上市場一簍高麗菜進貨價900元，整簍30公斤也就是50台斤，整理後還剩32台斤可賣。也就是說，單算成本不含工，每台斤就要28元。如果賣一斤35元，毛利是7元，毛利率20%，整件都賣完可以賺毛利約224元。但這還沒扣搬運、攤位租金、水電、損耗、人事，真的算「毛」而已。」

廖炯程說，因為颱風前大家都囤菜，颱風假過完誰要買菜，只好降價一斤賣32元，「這樣的話一斤毛利只剩4元，毛利率約11%。整件賣完毛利也只有128元。你說這賺得了什麼？工讀生一小時183元，市場老闆整天站著，賺得比那還少。」

很多人表示，「你們市場在颱風後亂漲。」廖炯程說，「實際上，這叫農損＋運損＋人損的總和。颱風前為了防雨，菜要提早採收，可能品質沒這麼好；颱風後產地還在淹水、交通中斷，菜來得少，當然會調漲。更重要的是，賣不掉的菜只能爛掉，不像其他產業能慢慢等人來買。」

廖炯程指出，他也不怕被罵菜蟲，賣菜人颱風天在，地震完也在，連疫情最嚴峻時刻也站攤位前，「只要你想買菜，我們都在。你有煮飯的需求，我們就有站在這裡的理由。」

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