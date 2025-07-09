董座偷吃女業助爽送200萬！正宮祭「禁愛令」　小三違約下場曝

▲公司老董出軌業務助理被正宮抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一間公司的蕭姓董事長戀上公司裡的林姓女業務助理，被正宮抓包後還不死心，繼續熱烈示愛，還豪氣給了對方超過200萬元，氣炸的董娘當場要求小三簽下「禁愛令」，承諾不得再搞曖昧或有非業務上往來，否則要賠100萬元，沒想到兩人還是藕斷絲連，最後董娘提告討公道，法院也認證這段地下情「超越正常同事關係」，判小三不但要賠償侵害配偶權15萬元，還得付違約金100萬元。

判決指出，蕭姓男子2012年與妻子結婚，事業版圖從新北一路拓展到高雄，每週固定南下2到3天出差，卻在高雄分公司與林姓助理日久生情。2018年4月，蕭妻察覺老公行為異常，追查後驚見丈夫準備豪撒30萬元幫小三買房，當場崩潰攤牌。

原本蕭妻心軟，同意只要林女簽下「禁愛令」，兩人保持純工作關係就不再追究，並約定一旦違約，林女須賠償100萬元。林女當時簽下切結書，但蕭男不肯死心，還傳訊示愛「好想X妳」，兩人繼續勾勾纏。林女也心甘情願收下大筆金援，短短時間就拿了200多萬元。

正宮再度查出真相後徹底氣炸，連環提告侵害配偶權及違約求償。新北地院審理時，蕭、林兩人雖喊冤否認偷情，但法院根據通聯記錄等證據，認定兩人行為早已超越普通同事界線，判決必須賠償15萬元，另高雄地院審理合約部分，也認定林女違反協議，應賠償100萬元，全案仍可上訴。