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「他1縣市當行政」月薪6萬7　主管年薪衝120萬！網驚：買房不是夢

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO透露，升上小主管年薪可衝到120萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「當了主管可能常常6點多下班...」一名男網友透露，自己今年32歲，在屏東從事文書行政工作快10年，老闆有意讓他明年升任小主管，月薪從67K升至75K，加上其他獎金補助年收可衝到120萬，但實際上卻得付出更多工時與責任，讓原PO陷入是否接下主管職務的掙扎。

一名男網友在Dcard表示，他在屏東從事文書行政一職，已有10年資歷，上班時間為早上8點半至下午5點半，而主管想拉拔他成為小主管，預計明年升職，讓他有些猶豫。

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原PO直呼，如果當上主管的話，責任勢必加重，加班頻率也非常高，一個月可能會多20至30小時，等於6點多才能離開公司。至於薪水部分，目前月薪約6萬7000元，小主管可加薪到7萬5000元左右，加上加班與獎金後，年薪有望衝到120萬元。

就怕加薪升官會影響生活品質，原PO於是求問過來人意見，他今年32歲，工作在屏東，是否該趁年輕好好拚一下，「大家會建議當主管嗎？」

文章一出，網友紛紛正面鼓勵衝一波，「接啊，屏東120萬等於台北500萬了吧」、「6點多下班、地點屏東、年薪120萬，很香」、「6點多下班還好吧，還以為是9-10點才下班」、「我覺得接吧，這個在屏東很好的工作，然後當主管職可以學到一些技能，對你以後的職涯發展是有幫助的，想到屏東120萬的年薪就覺得很好，至少買房不是夢啊」、「當然要當啊，這麼好的機會為什麼不當？你連小主管都不當的話，是沒辦法慢慢往上升的」。

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