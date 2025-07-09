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兩個女兒都帶走！張爸控法官「先放走壞人」　謝嫌趁隙買刀奪2命

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

新北市土城區7日傳出駭人聽聞的兇殺案，一名有家暴前科的謝姓男子在家事庭結束後，竟尾隨妻子，並當街持刀砍殺妻子張女、以及小姨子，導致姊妹2人當場倒臥在血泊中，送醫搶救後雙雙宣告不治。今(9日)死者父母現身受訪，張爸爸悲鳴「我很痛苦，我兩個女兒都給我帶走，真的好痛、好痛！」

▲▼(打碼)新北土城家暴男砍殺姊妹，死者父母現身受訪。（圖／記者邱中岳攝）

▲新北土城家暴男砍殺姊妹，死者父母現身受訪，痛訴「我兩個女兒都給我帶走，真的好痛」。（圖／記者邱中岳攝）

張爸爸說，謝嫌與大女兒結婚10多年，在娘家也住了11年，這些年來他房租、水電分文未取，還幫忙照顧謝嫌2個女兒，對大女婿的付出真的是仁至義盡，但謝嫌不務正業、遊手好閒，甚至還會動手打女兒，女兒因此申請保護令，並決定要離婚，未料這一舉動激怒謝嫌，放話要回家殺了張家2老、以及妻子，「要我們3人都死光！」

張爸爸說，事後住家周圍裝設監視器，常常看到謝嫌在附近徘徊，尋找機會進屋，一家人都非常害怕，案發前一天又看到謝嫌身影，當下他立刻通報，並由刑警到場將謝嫌帶離，但警方卻告訴他，拘留權限只有8小時，最終依法只能放謝嫌離開，還好意通知張家「要注意安全，不要出門！」

▲▼(打碼)新北土城家暴男砍殺姊妹，死者父母現身受訪。（圖／記者邱中岳攝）

▲張爸爸說，謝嫌都在住家附近徘徊，他只能鎖好鐵門，一家人躲在地下室不敢外出。（圖／記者邱中岳攝）

「我鐵門都關起來鎖緊，躲在地下室不敢出去！」張爸爸回想，6日晚間颱風北上，當時雙北宣布正常上班課，意味著7日的家事庭如期召開，「我大女兒哀求我，說『爸爸，我明天(7日)8點半要開庭，讓我出去啦，不然後續離婚文件會下不來』。」最終迫於無奈，張爸爸只好讓女兒出門，但事前還不斷叮囑，表示謝嫌已經掌握一家人經常出沒的路線，要女兒「繞路走、注意安全」。

回想案發當天，張爸爸心神不寧，心繫大女兒安全，每隔半小時就打電話確認平安，約10點半與小女兒通電話時，她就告知「爸爸，壞人(謝嫌)已經放出來了，但姊姊還在裡面開庭！」張爸爸質疑，法官審理先後順序有問題，應該先問完好人(張女)後，壞人(謝嫌)再留下來慢慢問，怎麼會順序顛倒，反而先將謝嫌放走，好讓謝嫌趁這段時間去買刀、球棒，並有機會尾隨張女及張女妹妹，進而犯案殺人。

此外，張爸爸還表示，女兒明明就有申請保護令，先前筆錄時他也有要求，要謝嫌離女兒、離張家至少要100公尺遠，但檢警都沒有給他佩戴電子腳鐐，謝嫌仍能肆意違反保護令，頻繁出沒在張家附近，「他在這裡住了11年，附近地形、甚至警衛他都很熟」，就連案發前還曾跑去踹張家後門叫囂，「他(謝嫌)就像一顆不定時炸彈，一家人的安全根本沒有保障！」

▼開家事庭時，謝嫌先被放走，張爸控訴，謝嫌趁這段時間跑去買刀，並回來殺害他2個女兒。（圖／記者陸運陞攝）

▲謝男殺害妻子、小姨子，被移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝，下同）

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