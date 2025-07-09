土城2死！「口口聲聲說愛小孩」　張母淚控女婿：寧願讓孩子變孤兒

▲新北土城家暴男砍殺姊妹，張母痛訴謝嫌，口口聲聲說愛小孩，卻寧願讓孩子從此變成孤兒。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

新北土城區7日傳出兇殺命案，有家暴前科的謝嫌不滿妻子申請保護令、並要求離婚，竟在開完家事庭後，手持利刃當街刺殺妻子張女、以及張女妹妹，導致姊妹倆倒臥血泊中雙雙慘死。今(9日)死者張女的母親聲淚俱下，出面控訴謝嫌，「你口口聲聲說你愛小孩，卻殺了2個孩子的媽媽，寧願讓孩子變成孤兒，你這樣是真的愛他們嗎？」

張母說，謝嫌婚後住在娘家11年，工作有一搭沒一搭，常常做沒幾天就不做，都靠著女兒辛苦工作賺錢養家及2個孩子，身為岳父岳母，張家2老不忍女兒辛苦，也時常幫忙照料2個孫子，但這11年來付出的點點滴滴，謝嫌不但一點感恩都沒有，還一次將她2個女兒都帶走，「我對他(謝嫌)那麼好，他真的不是人、不是人！」

張母控訴，哪個媽媽會不希望孩子婚後家庭圓滿，但是謝嫌都沒在工作，「我也曾經跟他講，你就算當乞丐也要去乞討回來養小孩，不管怎樣為了孩子都要去工作，但這10年來都這樣，這種女婿，你們能忍受嗎？夫妻婚後要同心，不是只有一個人做得要死要活！」

更令張母痛心的是，2個年幼的孫子在得知爸爸(謝嫌)殺人後，還相當自責，向她哭訴，「阿嬤，我害死了媽媽和小阿姨」，聽在張母的耳裡，「心真的好痛、好痛，做人是這樣的嗎？真的很沒天理！」

張母更痛訴，謝嫌口口聲聲說他愛孩子、疼孩子，但卻寧願殺了孩子的媽媽，放任2個年幼的小孩從此變成孤兒，「這合理嗎？你這是真的愛小孩嗎？太殘忍了，這真的是有預謀的，而且我的二女兒，真的好無辜、好無辜阿！」