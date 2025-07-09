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周五前低壓帶不走　今明西部雷雨最劇烈

記者李姿慧／台北報導

今(9日)天起至周五持續受到低壓帶及西南風影響，天氣相當不穩定，西半部易有大雨甚至豪雨發生，其中今明兩天局部雷雨劇烈，伴隨短延時強降雨、雷擊和強陣風；金門與馬祖今天到明天也受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，將有強風豪雨出現。

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲低壓帶加上西南風影響，今明兩天局部雷雨最劇烈。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，目前台灣附近雲量非常多，整個華南到琉球海面正處於一大低壓帶範圍之內，其中原本影響台灣的第4號颱風「丹娜絲」昨晚登陸中國浙江後，已減弱為熱帶性低氣壓，今早8點位置在馬祖西北方約120公里的福建陸地上，並持續往西南方移動。

受其外圍環流影響，劉宇其指出，今天至明天馬祖及金門天氣將非常不穩定，局部性大雨或豪雨機率高，沿海地區恐有8級左右強陣風及大浪。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今明兩天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於台灣本島，也在低壓帶範圍內，天氣同樣不穩定。劉宇其說明，根據雷達回波顯示，對流發展旺盛，西半部地區出現大雨或局部豪雨。今日累積雨量最多為苗栗，已突破200毫米，彰化、南投與台南等地近一小時內也出現超過50毫米的強降雨。氣象署已針對新竹以南地區及馬祖發布豪雨特報，其他縣市也有大雨特報。

劉宇其說，今天的降雨主要集中在西半部地區，北部及東半部也有局部性降雨，其中東半部中午過後亦可能出現較大雨勢。馬祖今天已有豪雨發生，隨著熱帶性低氣壓逐漸南移，今晚至明天金門雨勢將更加明顯。

未來幾天降雨趨勢上，劉宇其表示，因低壓帶與西南風仍將持續影響台灣。除了西南風帶來的豐沛水氣，台灣東方也有一股較弱的低氣壓環流，從東側導入水氣，導致各地持續多雨的天氣型態。預計要到12日之後，也就是周末後，整體水氣才會逐步減少，天氣才會轉趨穩定。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四和周五仍處於低壓帶控制，劉宇其指出，各地易有陣雨或雷雨，中南部尤須注意局部性豪雨；周五雖降雨略有趨緩，西半部仍有局部大雨機會，預估周六後天氣才較有回穩跡象。南部地區屆時仍可能有零星降雨，其他地區則仍須防範午後雷陣雨。

劉宇其強調，台灣本島與澎湖從今天至周五天氣極不穩定，其中南部地區情況最劇烈，易有大雨或豪雨；金門與馬祖則受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天馬祖、明天金門將有顯著降雨與強風發生。此外，未來兩天局部雷雨區發展強烈，伴隨短延時強降雨、雷擊與瞬間強風的機率高，沿海低窪地區因逢大潮期間，須防範排水不良造成的局部積淹水。

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