屏東警友會捐贈400雙足弓機能拖鞋　守護員警健康

▲屏東警友會致鳥員警足弓拖鞋。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市「裕榮企業社」執行長兼民和警友站站長顏裕原，為感謝警察同仁辛勞守護治安、打詐與協助縣政，於7月8日捐贈400雙人體工學足弓機能拖鞋，讓員警在勤務之餘可放鬆雙腳、舒緩疲勞。分局長林明波致贈感謝狀，肯定其熱心公益，也勉勵同仁繼續為民服務、提升執勤效能。

屏東縣屏東警察之友會民和警友站站長，也是屏東市「裕榮企業社」牛頭屋鞋業執行長顏裕原，為表達感謝屏東分局警察同仁肩負治安、交通、打擊詐騙工作及協助推動縣政等繁忙勤業務，於8日捐贈400雙機能足弓休閒拖鞋慰勞同仁，讓同仁們能在勤務之餘，將勤務鞋脫下，換上這雙以人體工學打造的足弓休閒拖鞋，讓辛苦的員警能放鬆自己的腳。



顏站長表示，這次贈送的機能拖鞋，不僅防滑度提升，走路也更加平穩。希望同仁能常常穿著這雙具有向心力且獨特的足弓休閒拖鞋，保持身心放鬆，解放雙腳束縛，迎向未來承擔更重要責任的警察工作。



屏東警分局林明波分局長也致贈感謝狀感謝顏站長的熱心公益，對於分局同仁無私奉獻及對警政工作的支持，也期許同仁在休息放鬆的恢復精神後，能提升勤務效能繼續為縣民朋友服務，保障民眾生命財產安全，營造幸福城市願景。