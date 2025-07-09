肯德基APP「3大優惠」只有今天　買炸雞送整盒蛋撻

▲肯德基炸翻星期三豪撒3大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基會員限定「炸翻星期三」活動今（9）日限時開跑，本周有「3大限定優惠」，包括冰心蛋撻第2件3折、買炸雞送蛋撻桶餐等，上午10時30分於APP限量開搶，送完為止。

▲炸翻星期三優惠一次看。（圖／翻攝肯德基臉書粉專）

肯德基本周「炸翻星期三」活動祭出3大優惠券，包括「冰心蛋撻第2件3折」，內含冰心蛋撻風味冰淇淋2個特價77元；「買炸雞送蛋撻桶餐」內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6顆，特價399元。

另外，「激省明星4件組」內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯+原味蛋撻2顆+中杯百事可樂，特價159元。今日上午10時30分開放於PK APP領券，優惠券限當日使用，送完為止。

▲摩斯漢堡暑假優惠限時開跑。

摩斯漢堡為迎接暑假到來，也祭出限時優惠活動，至7月15日前可享「大麥海洋珍珠堡+大杯摩斯冰紅茶特價99元」；7月16日至7月31日再推「超級大麥薑燒珍珠堡+大杯摩斯冰紅茶特價89元」。

至7月31日前加碼單筆消費滿250元送「MOS Friends雞塊兄弟造型扇」1只，8月1日至8月31日期間則送「MOS Friends防水貼紙」1張，共有6種款式，數量有限、送完為止。