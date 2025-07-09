人氣最高「現役AV女優」突公布重大決定　200萬粉絲刷一排愛心

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現役AV女優桃乃木香奈　突然宣布重大決定

▲▼「AV界大胃王」桃乃木香奈。（圖／翻攝IG／kana_momonogi）

▲「AV界大胃王」桃乃木香奈。（圖／翻攝IG／kana_momonogi，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

擁有可愛外表與153公分小隻馬身材的桃乃木香奈，在社群平台X累積超過200萬粉絲追蹤，是目前仍穩定發片的AV女優中人氣最高的一位。近日，她透過社群宣布將推出付費粉絲團，此消息立刻引起眾多粉絲刷一排愛心。

據AV達人「一劍浣春秋」分析，若不計已退休的AV女優，目前在X平台擁有最多粉絲的現役女優，雖然是自稱「還算現役」的深田詠美，但由於她已長期未有新作，因此桃乃木香奈成為追蹤人數最多且仍固定發片的女優，堪稱業界No.1。不僅在AV界，她的粉絲數量在整個網路世界中也達超級網紅等級。然而，AV女優的社群流量通常難以轉化為收益，桃乃木香奈此前的活動也多集中於拍片，並未積極將龐大粉絲群變現。

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▲▼「AV界大胃王」桃乃木香奈。（圖／翻攝IG／kana_momonogi）

近日，桃乃木香奈透過X宣布，將自7月7日開始啟動付費粉絲團計畫。該服務最低入會費為每月1000日圓（約台幣200元），提供會員限定的寫真、影片、電子布告欄及直播內容；另有高額「超級粉絲方案」每月費用1萬日圓（約台幣2000元），除了能觀看直播存檔，還有機會一對一線上與她互動。

AV達人指出，許多擁有高追蹤的女優並非不願嘗試變現，而是缺乏有效操作方式。桃乃木香奈的付費粉絲團計畫，以及櫻空桃近期在TikTok連續兩日開直播的舉動，都顯示出AV女優正逐步探索以網紅模式經營的可能性。這一趨勢或許預示著業界在流量經濟上的新方向。

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