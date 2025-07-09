聲音，是我寫故事的方式！三金音樂人陳建騏沉醉 Sony BRAVIA 與 SOUNDBAR 影院級聲效，讓畫面更有溫度

▲音樂製作人陳建騏三金加持，擅長以聲音敘事，被譽為流行樂壇最細膩的「聲音導演」。（圖／資料照，下同）

記者楊智雯／台北報導

說到最懂情感的音樂製作人，陳建騏絕對榜上有名，拿下2008年金鐘獎音效獎、2013年金曲獎最佳編曲人獎、2016年金曲獎最佳單曲製作人獎、2021年金曲獎最佳專輯製作人獎、2023年金馬獎最佳原創電影歌曲，為自己締造三金大滿貫的成就。從金曲製作人到電影配樂、劇場音樂設計、廣告配樂，陳建騏的音樂總能將聽眾的情緒拉進內心，他為魏如萱、艾怡良、徐佳瑩、田馥甄等多位金曲天后打造動人情歌，作品類型橫跨劇場、廣告、電視與電影，無論是人聲細節、情緒鋪陳，還是畫面氣氛的銜接節奏，他總能用音樂找到貼近人心的角度，堪稱流行樂壇最溫柔也最細膩的「聲音導演」。

▲從劇場、電影到廣告配樂，陳建騏用旋律鋪陳情緒，讓觀眾「看見音樂，聽見畫面」。

身為一位長年與聲音為伍的創作者，陳建騏認為，一段好的作品，不只是旋律動聽，更要讓觀眾能「看見音樂、聽見畫面」，他解釋：「聽到聲音自動在腦袋裡有想像的畫面，會得到更多感受」，因此他對影音設備的感知也格外敏銳，陳建騏透露，自己在錄音室一直都是用 Sony 的 MDR-7506 封閉式耳機，「高頻解析很準，是錄 Vocal 必備」，甚至連影像拍攝現場的也習慣 Sony Monitor 的畫質，就連他家裡也早就用 Sony 顯示器搭配 SOUNDBAR 來追劇。

這次體驗 BRAVIA 9 系列對他來說「像是設備升級版」，忍不住讚嘆：「不只是觀影，是一場沉浸式的聆聽旅程」， Sony BRAVIA 9 顯示器高對比的精準畫質，搭配 BRAVIA Theatre BAR 9 所呈現的環繞式立體音場與細節，就像他在錄音室調音時所追求的聲音，細節不多不少、情緒恰到好處，就像他做音樂時總是會留點空間，更貼近人心。

即使行程滿檔、創作不斷，陳建騏仍習慣保留獨處時間，回到家他會播放自己參與配樂的電影作品也會追劇，親自感受聲音畫面同步的感動，也常藉此檢視畫面帶出的情緒是否有被聲音忠實承接，「好的顯示器不是讓畫面變得更炫，而是能讓你看到情緒的深度；而聲音的好壞，也決定了這部戲值不值得你花時間投入。」

▲BRAVIA 9 的聲音與畫面同步體驗，讓陳建騏重溫創作當下的感受：「像回到錄音室」。

談起電影《後來的我們》的音樂創作，陳建騏特別提到，導演劉若英當初親自邀請他飛到拍攝現場，就是希望他能親身感受現場的情境與溫度，陳建騏回憶：「劉若英覺得，單看畫面或聽聲音都像是平面的，但到了現場，才能真正體會陽光的溫度、空氣的氣息，還有演員眼神中的真實情感，那些細節才是情感發生的背景。」也因此，這趟現場之行帶給他極深的感受，在音樂設計上，他特別選擇鋼琴去描繪那片陽光的溫暖、空氣中流動的情緒，讓音樂與氛圍融為一體。

「聲音其實比畫面更能打開想像力」，陳建騏聊起這次體驗 Sony BRAVIA 9 搭配 BRAVIA Theatre BAR 9 觀看《後來的我們》這部電影， SOUNDBAR 帶來的包覆感，就讓他印象深刻，像有一場戲是放煙火，他明顯感受到煙火聲的遠近位置、空間感被拉開。

▲陳建騏分享，好的聲音能帶動畫面的想像力，是影像作品情緒表達的靈魂。

分手後的男女主角擁抱，接著陳奕迅的主題曲進來，那一場戲其實也有很多細節，陳建騏回憶那段配樂時說：「那一段其實是情緒的轉折點，很多對白沒說出口的話，都藏在那首歌裡的歌詞裡。」這次用 Sony BRAVIA 9 搭配 BRAVIA Theatre BAR 9 重新播放那一段時，連細到 Vocal 裡的唇齒音、呼吸聲都非常清楚，情緒瞬間被帶進去，「那不是只是畫面漂亮、聲音清楚而已，而是能聽見『沒說出口的話』，這就是我理想中聲音該有的層次。」

▲陳建騏讚賞 BRAVIA 9 的色彩還原能力，「畫面不炫技，但情緒真實、有層次」。

Sony BRAVIA 9 顯示器的畫質，對於從事創作多年的陳建騏來說，不只讓他在客廳就能重現專業剪接室的觀影品質，專業電影工作室校正技術更讓色彩還原、光影比例準確如影棚後製，他特別喜歡專業模式校正的呈現方式，「不會過度艷麗，像是化妝濃淡恰到好處」，像《後來的我們》這部電影那場樺樹戲的光影層次，透過 BRAVIA 9 還原得非常貼近導演在調光室看到的樣子，不會過度偏黃，細節乾淨清楚。

▲透過 BRAVIA Connect App 就可以調整 360 空間音場效果，他形容「每個聲音都更立體，也更打動人」。



「你會覺得，這不是特效，也不是修飾，而是回到了當初創作時想要觀眾看到的那個感覺」，其中一場讓他特別有感的戲，是女主角第一次真正把男主角當作自己的男朋友，兩人確立關係、接吻後奔跑的畫面，「那段戲我設計了快速流動的鋼琴線條，來呈現情感的高潮，因為那就是他們情感真正開始、旅程正式啟動的瞬間」，而當這些聲音透過 BRAVIA Theatre BAR 9 播放出來時，不只是聽見旋律，而是連人物內心的躍動都被放大呈現。

▲專注創作中的陳建騏，用音符雕塑情感細節，讓每一段旋律都與故事產生共鳴。

面對現今 OTT 內容越來越多，陳建騏認為在家就能觀看到不同類型的戲劇內容，而聲音也必須同步升級，他認為 Sony BRAVIA 9 顯示器搭配 BRAVIA Theatre BAR 9 的 360 家庭劇院體驗，就像有位專業音場設計師在家中親自調校，讓每一場戲的細節更精準呈現，他形容，從單純的電視喇叭升級到 SOUNDBAR 系統的聽覺差異，就像從 VCD 畫質一口氣跳升到 8K，整體層次感瞬間拉高， BRAVIA Theatre BAR 9 搭載的獨家 AI技術還能補強串流平台常見的壓縮音質問題，讓高低頻表現更飽滿、細節更鮮明，連 Spotify 與 YouTube 的播放效果都能明顯提升。

▲陳建騏透過遙控器選擇 OTT 平台內容，他認為聲音與畫質同樣重要，是觀影體驗關鍵。

此外，陳建騏也讚賞 Sony 的產品設計感，認為其極簡潔約的設計風格深得他心，窄邊框讓顯示器看起來像畫框， SOUNDBAR 的設計也考慮到擺放彈性，能與顯示器腳架巧妙結合，這種貼心的設計能符合不同客廳的配置需求。

陳建騏回顧自己這些年在不同領域的創作歷程，坦言無論是配樂、製作還是觀影，他始終在思考一件事，聲音如何真正與畫面產生對話，他觀察到觀眾對聲音品質的期待正在提升，也認為這是創作語言得以被完整傳達的重要一環，真正動人的作品，從來不是單靠某一個環節完成，而是在畫面與聲音之間，找到那個剛剛好的平衡，對他而言，那既是挑戰，也是創作始終吸引人的原因。

▲BRAVIA 9 顯示器搭配 Theatre BAR 9 與後環繞 SA-RS5 、重低音 SA-SW5 ，打造沉浸式聲畫體驗的理想組合。

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