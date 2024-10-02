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找Sony BRAVIA 9陪自己放假！名導謝乾乾沉浸在Disney+ 《猩球崛起：王國誕生》影音合一的視界

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

▲身兼鬼才MV導演與《大嘻哈時代2》製作人之一，謝乾乾對於影音體驗有著高於常人的敏銳與講究。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

少有MV導演擁有像謝乾乾這樣的經歷，與頑童、J.Sheon、瘦子E.SO、楊乃文、張惠妹等知名歌手合作拍了上百支音樂錄影帶不說，也曾擔任J.Sheon專輯製作人亦能寫歌編曲，去年更首度跨界電視節目圈，擔任嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》製作人之一，既難以被歸類也毋需為他貼上特定標籤。而他屢次攜手Sony，也總能為音樂帶入更豐富的視覺敘事，激盪出最炸裂的畫面與火花。就如擁有多重身份的謝乾乾，全新問世的Sony BRAVIA 9顯示器，也以無與倫比的高畫質、高對比、專業校正與環繞音場等獨家技術，偕BRAVIA Theatre Bar 9共同組成宛如頂級電影院的劇場體驗，讓謝乾乾萌生出惺惺相惜的情結！

兒時印象打開與Sony相遇的契機
迎接高規串流時代，MV導演的客廳就差一台Sony BRAVIA 9
過去儘管工作邀約不斷，再忙的謝乾乾仍是會找個完整空檔宅在家追完一部劇或一齣電影，但自從一腳踏進電視領域，吃重的準備與拍攝作業，讓他頂著一副沒睡飽的臉自嘲苦笑，「我現在每天都是這個樣子……」但這也讓他開始追求如何在更少的休息時間要求更極致的觀影享受。

過去受訪時曾表示自己從學生時代就手持Sony Cyber-shot數位相機創作，在謝乾乾的心中，Sony即是旗艦品牌甚至是夢幻逸品的代表。他透露，小學時家裡買的第二台電視就是Sony出品，「而且還不是放在客廳，是放在我媽的房間，客廳那台大概每兩年就會壞一次，但從來沒聽說Sony有什麼問題需要修的。」他邊笑邊回憶，Sony引領家庭視聽娛樂的印象就這樣深植腦中。

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

▲近日剛幫家裡客廳換了Sony BRAVIA 9與BRAVIA Theatre Bar 9的謝乾乾，總算能體驗小時候媽媽在房間獨享影音饗宴的滿足感。

從MV導演到電視製作人，謝乾乾對於拍攝格數、幀率等規格有其堅持，回歸到最單純的觀眾角色，他發現自己面對娛樂體驗的要求也愈發講究。過去有空就會跑電影院的他，現在忙到只能趁空閒時打開家中的串流平台，所幸目前各大平台皆主打支援4K、Dolby Vision®和Dolby Atmos®，如今只差一台高規格顯示器，就能實現把旗艦電影劇院搬回家的夢想。也因此，謝乾乾直言，「現在挑選顯示器，我最在乎的就是影像處理器、支援色域以及音效表現。」

Mini LED搭載BRAVIA史上最小驅動晶片！
搭配XR極致精準控光技術，讓Disney+ 《猩球崛起：王國誕生》宛如在眼前開戰
上半年跑電影院看完《猩球崛起：王國誕生》的謝乾乾，坐在最新的Sony BRAVIA 9前，毫不猶豫打開正在Disney+獨家串流熱映中的同部電影，想好好比較大螢幕與家庭電影院不同的感官體驗，卻沒想到，從Disney+開啟的固定音效，再到電影開頭暗夜底下的熊熊火炬、猩猩毛髮以及皮膚皺褶，明顯帶來移動軌跡與包覆感的音效，層次細膩的明暗對比和高解析度的震撼，都讓謝乾乾興奮到直接脫口而出——「也太爽了吧！」

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

▲坐在最新的Sony BRAVIA 9前，謝乾乾毫不猶豫選擇Disney+追起最新電影。

採用最新Mini LED局部控光演算法以及獨家聲場技術打造的Sony BRAVIA 9，利用Mini LED燈泡尺寸更小更密集的特性，加上Sony獨家開發的黑科技「XR極致精準控光」，以及尺寸比芝麻還小的全新Mini LED驅動晶片，既成為BRAVIA 4K 系列有史以來最高峰值亮度的機型，也達到前所未有的分區控光效能。無論是暗夜或明亮的場景，都能增強對比與景深，讓光暗處皆呈現高質感的細節，同時也將容易讓觀眾分心的光暈降到最低，同步更帶來節能效果。看過無數顯示器的謝乾乾認為，「現在要透過技術增強畫質不難，但難的是怎麼做得自然且內斂典雅，不讓觀眾和專業影像工作者覺得突兀。」他看著電影滿意道，「這點Sony真的做到沒話說！」

做為在家庭視聽娛樂產業界最懂開發AI技術的Sony，過去即以AI準確偵測觀眾會注意到的焦點，並迅速強化該部分影像，使其更具深度與真實感。這回，Sony BRAVIA 9還能精準判斷出人臉、動物和動畫，既能精準凸顯重點人臉，也能避免聚焦錯誤。搭載的第三代「XR認知智慧處理器」不只透過XR原色顯示技術，帶來謝乾乾追求的廣色域，更透過AI技術帶來更豐富的顏色層次。例如全新的綠色區域偵測技術，就能大幅優化畫面的對比與清晰度，讓蒼翠茂盛的樹林更具生命力，這點讓謝乾乾沉浸在擁有大量叢林戲的《猩球崛起：王國誕生》時也格外有感。

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

▲Sony獨創XR Triluminos Pro採用獨特演算法偵測色彩飽和度、色調和亮度，在顯示器上呈現更細緻的自然色調。

全球首款！Sony讓BRAVIA 9直接幫客廳加一道「天空聲道」
代入感更加倍，瞬間享受包覆感十足的聲場設計
研究消費者體驗逾60年的Sony深知，將觀眾帶入電影劇集氛圍的關鍵絕不僅僅是視覺。「音效和影像絕對是相輔相成！」長年在工作中追求影音合一的謝乾乾也相當認同，「如果你的耳朵沒有百分之百進入這個作品，就很容易被你媽切菜的聲音、外面的垃圾車、貓狗的叫聲給分心。但要能給觀眾代入感，我認為平衡性也很重要，我曾聽過有些顯示器內建的揚聲器，明明沒有低頻卻補一個超強的低頻音效，單純是木吉他的音樂又把頻率補強到像是磅礴的電影配樂一樣，都是畫蛇添足。」他搖頭笑道，「遇到這種聲音製作我真的會很痛苦。」

然而令他驚豔的是，Sony BRAVIA 9除了帶給他自然的沉浸感，更多了前所未有的包覆性聆聽體驗。熟悉Sony BRAVIA系列的高端玩家，必然了解Sony對於揚聲器位置的講究，此次除了由顯示器下方的2顆前置型揚聲器、2顆雙重低音，以及左右的超能邊框揚聲器組成的「多音域環繞聲場技術進階版」，更首度搭載配置在顯示器上方的「波束高音揚聲器」，等於增加了一道「天空聲道」，打造出全面增強的環繞音場。

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

▲Sony BRAVIA 9亦支援IMAX Enhanced和Dolby Vision®、Dolby Atmos®和DTS:X等空間音效，讓居家空間成為最頂級的豪華影廳，爆破聲效宛如向觀者襲來，刺激感更加乘！

Sony特別打造的XR聲源定位、XR環繞音場，也將劇場級聲場技術、3D全方位的5.1.2聲道，結合不同位置的揚聲器帶來更為精準的聲音定位，像是分辨得出敵人或子彈射出的方向，讓謝乾乾在影音合一的體驗中，加倍共感場景的氛圍以及角色的忐忑心情。

值得一提的是，Sony BRAVIA 9今年也為高端玩家獻上全新黑科技——採用AI聲源解析技術的「Voice Zoom 3」！無論是用YouTube看球賽、在任一串流平台追劇，只要覺得球評或角色的台詞聽不清楚、被環境音蓋過，此技術能獨立聚焦「人聲」並突顯放大，讓觀者全盤掌握所有資訊，看得心滿意足！

一鍵啟動「專業影像校正」致力呈現幕後主創內容＆打造影廳級體驗
謝乾乾眼睛一亮，「看電影就該這樣做才對！」
隨著現代人對於居家娛樂的需求日益提升，連帶也更重視原創團隊的設計，Sony陸續也與不同串流平台和電影產業合作，透過「專業電影工作室校正」技術，影迷們舒服坐在自家沙發，只需要一鍵，就能得到主創團隊設計出的理想光影表現，更貼近原創作品的亮度、對比度和色調效果。包括不提供對外訂閱服務、僅提供給Sony BRAVIA系列愛好者欣賞的SONY PICTURES CORE獨家影音平台，一開啟APP，內建模式也會自動以最高影像品質，如IMAX Enhanced規格，讓觀眾以最頂級規格欣賞Sony出品的影片。

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

▲▼支持永續！Sony全新的頂級遙控器使用80%再生塑膠，並採用充電電池、無需更換電池。玩家也可透過遙控器上的「SONY PICTURES CORE」、「Disney+」等快捷鍵，迅速打開想追的影集與電影。升級後的節能儀表板也整合了調整螢幕亮度、睡眠計時器和使用關閉畫面等節能設定，從此掌控耗電量更加便利，還能查看月、週、日的耗電量報告！

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

不過對於像謝乾乾這樣，對於影像品質極度渴求的高端玩家來說，每當接觸到全新顯示器，第一步就是拿著遙控器，試圖就畫質、對比、HDR色調、銳利度等細調到最滿意的設定。「其實有時候畫面上的動態殘影，可能都是影片製作者設計的一部分，如果顯示器在後端調整，就會影響到創作者想帶給觀眾的特殊感官體驗。」試著切換「專業電影工作室校正」與一般模式做比較，短短幾秒他便指出色調、畫質與動態效果的差異，「Sony的初衷是對的！我想，一般大眾的確可以讓Sony幫你選擇最適合的觀影模式，對我們影像創作者來說，它也開放許多可以自由調整的設定，對我來說這個體驗是很棒的！」

自由選配BRAVIA Theatre Bar 9、後環繞 SA-RS5與重低音 SA-SW5
再將劇院級的沉浸式聆聽饗宴帶入家中！
儘管Sony BRAVIA 9帶來的細膩影像及聽覺享受，對於一般使用者來說已然是上乘的視聽娛樂體驗，但若是和謝乾乾一樣追求無與倫比的聲場環境，就讓Sony BRAVIA 9與單件式環繞音響BRAVIA Theatre Bar 9的完整搭配，完美詮釋何謂「Cinema is Coming Home」，將劇院級的沉浸式聆聽饗宴帶入家中！

造型簡約的BRAVIA Theatre Bar 9其實不容小覷，這個旗艦級 Soundbar內建13個發音單體並支援「360空間音場」環繞音效處理技術，搭配Sony BRAVIA 9的聲場設計，讓小小的客廳瞬間擁有宛如頂級影廳無比廣闊的音場與更佳沉浸的環繞音效。若單純以它聆聽YouTube、Spotify音樂，還能自動將雙聲道升級成環繞音效。

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

▲▼喜歡在手機上處理大小事的謝乾乾，也很滿意透過BRAVIA Connect App執行「最佳聆聽點校正」，就算坐在顯示器側邊，不只不擔心影像有色偏，每次坐的位置也是最佳的聆聽點！

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

將Soundbar連線至全新的BRAVIA Connect App，還能執行「最佳聆聽點校正」，Soundbar會偵測到使用者的位置，即時將環繞音效智慧校正成更適合你的模式，讓每個位置都是完美的聆聽點。另外再搭配後環繞SA-RS5、重低音SA-SW5，讓極致的環繞音效、清晰強勁的重低音和細膩的低頻率音效，獻上宛如置身在電影現場的震撼體驗。

Cinema is Coming Home！
擘畫「家庭劇院化時代」Sony將不可能的極致體驗化為客廳日常
螢幕？揚聲器？設計到極致的3C精品？拒絕被如此簡單定義的Sony，透過全新Sony BRAVIA 9與BRAVIA Theatre Bar 9的問世，宣告革命性「家庭劇院化時代」的來臨！

Cinema is Coming Home！就如謝乾乾所說，「當有一個像Sony這樣的領導品牌，持續推出更新的技術，燃起我們創作不輟的熱情，大眾對於視聽娛樂的追求與需求，也會連帶著更激勵我們推出更好的作品。」北漂的他，過去想換電視都得趁過年入手福利品，他直言，「過去昂貴的家庭劇院系統當然不見得每個人都需要，但現在如果可以選擇，我們一定會希望把居家的休閒娛樂水平拉到最高嘛，因為絕對會很爽！」直率卻也嚴謹的他，感佩Sony一次次為高端玩家滿足看似不可能的觀影體驗。

▲▼ 謝乾乾,嘻哈大時代,饒舌,嘻哈,MV,音樂錄影帶,Sony,Sony BRAVIA 9,BRAVIA Theater Bar 9,Mini LED,家庭劇院。（圖／資料照）

▲致力打造極致家庭劇院系統，Sony力求讓不同玩家皆能享受如同置身頂級劇院，感受身歷其境、影音合一的沉浸觀影體驗。

如今透過BRAVIA大螢幕與多種音響系統的配置，Sony力求讓每個家庭都能選擇適合自己的規格，透過沉浸式的劇院級影音饗宴，從每一幀經過精準調校的影像、每一次精準定位智慧環繞的音場，獲得難以言喻的滿足與感動。

體驗Sony BRAVIA 9帶來的影音合一沉浸觀影體驗
https://go.sony.tw/y8yvh9he

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