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購物季必收！Sony人氣機種加碼優惠　最高省萬元！

▲▼bravIA XR,Sony BRAVIA,購物季。（圖／Sony提供）

▲即日起至2022/11/27止搭配Sony秋季好禮活動，買BRAVIA指定機種註冊送好禮，還可週週抽PS5。

圖、文／Sony提供

年度重點購物檔期陸續登場，Sony針對2022多款BRAVIA人氣顯示器機種，包含大尺寸高階Mini LED X95K、QD-OLED A95K、人氣推薦X90K以及4K入門X85K等系列，加碼發布降價幅度最高達1萬元優惠（加碼優惠公告：http://go.sony.tw/kOsP7N8g）；同時搭配Sony秋季好禮活動，即日起至2022/11/27止購買BRAVIA指定機種於期限內完成註冊，不僅能獲得無線頸掛式揚聲器SRS-NS7、真無線藍牙耳機WF-L900及超商購物金2,000元等豐富好禮，還可週週再抽PlayStation® 5數位版主機，邀請消費者把握雙重優惠的選購時機，一次清空購物清單中的夢幻影音產品！

▲▼bravIA XR,Sony BRAVIA,購物季。（圖／Sony提供）

內行索粉指定必買！BRAVIA XR出色沉浸影音

Sony 2022年度BRAVIA XR系列持續強化獨家認知智慧處理器XR，可高效處理各種螢幕面板最佳表現，為居家娛樂帶來更生動的視野；一台就能滿足追劇、遊戲或享受運動賽事等各種觀看需求，透過全面進化的影像、聲音品質，在家就能體驗栩栩如生的感官饗宴，彷彿置身現場感受引人入勝的情節和場景！

▲▼bravIA XR,Sony BRAVIA,購物季。（圖／Sony提供）

一機網羅豐富影音娛樂，盡享最高串流品質看好看滿！

BRAVIA 8K/4K全系列皆搭載Google TV智慧系統，支援最豐富的應用程式，無論是Netflix、Disney+、Apple TV或MyVideo等人氣串流平台皆可一機輕鬆下載，快速連接各式影音娛樂；選購最新BRAVIA XR系列還可免費觀看Sony獨家BRAVIA CORE影音平台，提供市面上最多的IMAX Enhanced片單，並支援高於一般平台串流速度的Pure StreamTM，以居家最高品質重現每部喜愛的作品！

▲▼bravIA XR,Sony BRAVIA,購物季。（圖／Sony提供）

好禮特惠加碼回饋！BRAVIA系列獨家購買推薦攻略

多款BRAVIA 2022系列機種即日起發布加碼回饋，除了即刻享有2,000～10,000元的最新優惠價，搭配現正進行的Sony秋季好禮特惠活動（至2022/11/27截止），選購指定機種即可獲得個人追劇良伴的無線頸掛式揚聲器SRS-NS7、真無線輕巧推薦WF-L900以及超商購物金2,000元；此外，次世代遊戲玩家更可把握機會購買BRAVIA XR全系列任一機種，即可週週抽PS5TM數位版主機（中獎機會可累計），完備Perfect for PlayStation 5的理想視聽規格，登入最沉浸的獨家暢玩體驗！

▲▼bravIA XR,Sony BRAVIA,購物季。（圖／Sony提供）

Sony BRAVIA秋季好禮回饋活動自即日起至2022年11月27日止，詳細訊息請洽活動官網http://go.sony.tw/7JjvZQoe；2022指定機種加碼優惠價公告請參考http://go.sony.tw/kOsP7N8g

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BRAVIA XRSony BRAVIA購物季

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