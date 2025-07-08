台中檳榔攤女員工遭罵三字經火了！拿刀衝出店狂刺男顧客

記者白珈陽／台中報導

台中市西區8日下午發生街頭砍人案，1名林姓男子疑因賒帳問題，遭個頭嬌小的葉姓檳榔攤女員工持刀追砍，導致左手臂受有多處刀傷，附近店家見狀趕緊報警，警消到場將林男送醫，幸無生命危險。初步了解，林男今天向葉女要求賒帳遭拒，惱羞怒罵三字經，引起葉女不滿，拿檳榔刀劃傷林男，全案警方朝傷害罪嫌方向偵辦。

▲台中市西區發生檳榔攤女員工砍人案。（圖／記者白珈陽攝）



附近店家老闆說，林男住處位於檳榔攤旁邊的巷子，常去買檳榔，今天下午倒垃圾時間時，林突與檳榔攤女員工發生爭吵，儘管家人想要勸說，林仍對女員工飆罵三字經，隨後女員工就返回檳榔攤拿檳榔刀衝出來，刺向林男，他看林男受傷，立刻報警處理。

根據相關監視器畫面，可看見當時許多居民都出來倒垃圾，突然1名身材嬌小，身穿深色上衣、藍色牛仔褲的女子朝林男跑去，接著林男疑似用手指著葉女飆罵，雙方爆發衝突。

▲▼ 葉女朝林男跑去，林男疑似用手指著她飆罵。（圖／民眾提供）



警方指出，今天下午2時許接獲忠明南路某檳榔攤發生糾紛傷害事件，前往發現林姓男子（42歲）左手臂有多處刀傷，意識清醒，送往林新醫院救治，無生命危險。

經了解，檳榔攤員工葉女（41歲）因林男屢次要求賒帳，引發爭執，葉女一時氣憤才持刀劃傷林的左手。警方到場將葉女以現行犯逮捕，警詢後將依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。