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竹聯「Simple哥」開賓士運毒　分裝場藏舊公寓...警攻堅逮8人

▲警方破獲汐止毒品分裝工廠逮捕有竹聯幫戰堂背景的翁男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方破獲汐止毒品分裝工廠逮捕有竹聯幫戰堂背景的翁男。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊破獲竹聯幫戰堂分子翁男（34歲）為首之販毒集團，查出翁嫌在雙北地區販毒，販售印有勞斯萊斯、AAPE logo的毒品咖啡包，吸引年輕族群購毒。警方歷經5個月跟監蒐證，從今年3月底至4月中旬分兩波攻堅查緝，共查獲毒咖啡包3809包、愷他命425公克及一粒眠、K他命、喪屍煙油等市值超過255萬元毒品，將翁嫌等8人逮捕到案、成功瓦解該販毒集團。

▲警方破獲汐止毒品分裝工廠逮捕有竹聯幫戰堂背景的翁男。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局去年10月接獲線報，掌握網路通訊軟體BBM（黑莓通訊軟體）以及Telegram通訊軟體使用暱稱「simple（簡單）」的翁男，長期在雙北地區販毒，警方跟監追查，發現翁男的毒品分裝倉庫設於新北市汐止茄苳路一處公寓分租套房內。刑事局偵三大隊報請台北地檢署檢察官黃振城指揮，會同北市文山一分局、新北汐止、永和分局共組專案小組追查。

經長期蒐證，專案小組鎖定翁嫌與共犯蔡男（53歲），從去年10月透過BBM（黑莓通訊軟體）聯繫吸毒民眾交易，兩人駕駛賓士CLA豪車外出到府送貨販毒，藉此規避警方查緝。專案小組今年3月31日下午持台北院檢核發拘票、搜索票，查獲翁嫌、蔡嫌及下游朱嫌等3人並到茄苳路查扣毒咖啡包3809包、K他命425克、一粒眠81顆、依托咪酯煙油、煙彈一批，販毒現金11萬6千元、5本銀行存摺、電子磅秤6台、手機5支及毒品分裝器具、K盤等證物，粗估毒品市值超過新台幣255萬元。

▲警方破獲汐止毒品分裝工廠逮捕有竹聯幫戰堂背景的翁男。（圖／記者張君豪翻攝）

警方根據扣案證物，並於4月15日至16日展開第二波掃蕩，追查毒品供應商黃男（34歲）及下游購毒毒蟲趙、黃、張、李等4人，全案共帶回8人到案。警訊後將翁姓主嫌等人依涉犯毒品危害防制條例偵辦，翁嫌經檢方聲押獲准、據了解翁嫌到案後始終否認經營毒品分裝場、對外販售毒品，但檢警複訊後黃姓藥頭及下游藥頭指證歷歷，翁嫌在押借訊後態度軟化，坦承經營毒品分裝工廠，刑事局表示，會持續針對黑幫與毒品組織加強查緝，絕不容許犯罪集團藉毒品獲利。

▲警方破獲汐止毒品分裝工廠逮捕有竹聯幫戰堂背景的翁男。（圖／記者張君豪翻攝）

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