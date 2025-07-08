不滿加拿大正式提起訴訟！　海康威視：盼加國司法部門公正司法

▲大陸監視器廠牌海康威視（Hikvision）正式向加拿大聯邦法院提起訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

針對加拿大政府6月27日要求大陸最大監控設備業者海康威視加拿大公司「停止運營」的命令。海康威視已於7月7日（加拿大東部時間）正式向加拿大聯邦法院提起訴訟，要求啓動司法審查程序。希望通過法律途徑，捍衛公司的合法權益，爭取公平公正的對待。

根據陸媒《證券時報》消息，同時，海康威視已向加拿大聯邦法院申請臨時禁令，要求暫緩執行關停命令。海康威視加拿大公司目前已恢復正常運營。

報導稱，海康威視表示，公司在全球範圍內一直恪守商業倫理，嚴格遵守所在國法律法規，合法合規經營。希望加拿大司法部門恪守法律、公正司法，為所有在加投資者提供公平、公正、非歧視的營商環境。

加拿大政府以「國家安全」為由，海康威視加拿大有限公司「停止」在加拿大運營並關閉其加拿大業務，海康威視第一時間發出抗議，「強烈反對加拿大政府以所謂的『國家安全擔憂』為由，作出海康威視加拿大公司在120天內關停的決定。」

海康威視指出，加拿大政府基於對中國《國家安全法》、《國家情報法》等法律條文的錯誤解讀，重點針對海康威視國有控股的股權結構，在沒有任何證據的情況下，無端指控海康威視在加業務可能損害其「國家安全」，進而要求關停海康威視加拿大公司。這種做法罔顧事實，嚴重缺乏程序公正和透明，是針對中國企業的歧視和打壓。

海康威視強調，該公司成立於中國，業務覆蓋全球。「一直以來，我們恪守商業倫理，嚴格遵守業務所在地的法律法規，開展全球業務的合法合規經營。希望加拿大政府尊重法治，實事求是，為全球企業營造公平、公正、非歧視的環境，而非以臆想和偏見為由採取歧視行動。」

根據美媒《路透社》報導，加拿大工業部長梅拉妮·喬利當地時間27日發佈消息稱，「（加拿大）政府已認定，海康威視加拿大有限公司繼續在加拿大開展業務將損害加拿大的國家安全。」並且指出，這一決定是在對加拿大安全與情報機構所提供信息進行多步驟審查後作出的。

中駐加拿大使館發言人同日發布消息指出，加拿大政府以「國家安全」為由，命令海康威視加拿大有限公司停止在加拿大運營並關閉其加拿大業務，嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，中方對此強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外投資合作。我們堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓中國企業的錯誤做法。

發言人指出，中方敦促加拿大方面立即改弦更張，停止把經貿問題政治化、泛安全化，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業正常經營提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利於促進中加經貿合作健康穩定發展的事。我們將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。