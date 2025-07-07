丹娜絲風雨襲嘉義「貨車被風吹走」警示聲狂響！驚人畫面曝

▲嘉義災情。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

丹娜絲颱風6日晚間除了在南台灣降下驚人雨勢，強風也導致南台灣發生路樹傾倒、鐵皮被吹掀等災情，一名嘉義網友拍下夜間街頭狂風吹襲的驚悚畫面，一輛停在路邊的貨車，被強勁風勢吹到不斷往後退，路上還有許多三角錐、欄杆亂飛，家裡也因為颱風關係而停電了。

一名嘉義網友在Threads發文，嘉義6日晚間在強風下幾近失控，一輛停在路上的貨車，竟然被風吹到倒退嚕，直到撞到後方的車子才停下，影片中還可以聽到不斷響起的車輛安全警示聲。

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第一次見到颱風失控的情況，原PO驚呼，「車子都可以被吹走了⋯出去不就飛到對面，第一次看到嘉義市區風大成這樣，完全睡不著，我在室內隔著窗戶，手機都快拿不住了」，家裡也因為強風豪雨，發生停電事故。

貼文超過64萬名網友瀏覽，網友紛紛留言，「我家旁邊的棚子垮了…也停電了」、「山陀兒更恐怖，接近強颱從高雄登陸，我們家超厚的氣密窗都快撐不住」、「先睡好一覺，明天善後」、「這風雨大到有些誇張」、「哇靠吹得動小發財車欸」、「忘記拉手煞車嗎？」「嘉義加油，天祐台灣」、「畢竟從嘉義登陸的颱風真的很稀有啊」。

▼丹娜絲強風襲擊嘉義。（圖／記者施怡妏攝）