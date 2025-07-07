台中豐原5口案進度更新！再找到疑似被害人1名　曾與團購主有糾紛

▲檢警在李女手機中發現「肥羊群組」，繼昨（7）日已傳喚其中2名女子作證，今天再找到1人說明。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區1家5口命案，涉案的張姓美容師與李姓團購主在檢方複訊後，分別獲限制住居，及15萬元交保、限制出境出海，案情引起社會高度關注。檢警在李女手機中發現「肥羊群組」，繼昨（7）日已傳喚其中2名女子作證，今天再找到1人說明，初步了解，這3名證人之中疑有人曾遭李女「拖欠款項」，疑遇上與王家相同情形。

台中地檢署晚間說明案情偵辦進度，中檢說，本案接獲警方報請相驗後，旋由檢察長裁示指派主任檢察官協同檢察官、臺中市政府警察局成立專案小組，於7月4日持法院核發搜索票執行搜索，約談李姓、張姓等 2 名犯嫌到案說明。

中檢指出，承辦檢察官接於5日上午親自率同專案小組前往死亡發生地之王家居所實地勘查，全面檢視現場遺留事證，指示專案小組加速進行扣案 15 部電子設備之數位鑑識採證，並儘速調取關係人之資金流向、刷卡記錄進行交叉比對。

中檢說，同時間，迅速清查疑似參與黃金投資之林姓、黃姓、周姓等 3 名證人到案說明投資內容，再緊接通知受理陳情市議員、當鋪業者、銀樓業者、多名死者親友等人到案協查，還原死者生前陳情內容、設定貸款、交易黃金、欠債情形及遭人討債過程，截至6日，已有2名被告與11名證人到案說明，相關調查行動今日仍持續進行中。

據了解，檢警在李女手機發現疑有黃金代購群組，這兩天找來上述的林、黃、周等3名證人，這3人也是替李女代買黃金，其中有人確有從李女手中拿到佣金，不過也有人曾被李女拖欠款項導致損失金錢，是否僅是投資糾紛、或與王家境遇雷同，詳細情況檢警仍在調查當中。

本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

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