　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中豐原5口案進度更新！再找到疑似被害人1名　曾與團購主有糾紛

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲檢警在李女手機中發現「肥羊群組」，繼昨（7）日已傳喚其中2名女子作證，今天再找到1人說明。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區1家5口命案，涉案的張姓美容師與李姓團購主在檢方複訊後，分別獲限制住居，及15萬元交保、限制出境出海，案情引起社會高度關注。檢警在李女手機中發現「肥羊群組」，繼昨（7）日已傳喚其中2名女子作證，今天再找到1人說明，初步了解，這3名證人之中疑有人曾遭李女「拖欠款項」，疑遇上與王家相同情形。

台中地檢署晚間說明案情偵辦進度，中檢說，本案接獲警方報請相驗後，旋由檢察長裁示指派主任檢察官協同檢察官、臺中市政府警察局成立專案小組，於7月4日持法院核發搜索票執行搜索，約談李姓、張姓等 2 名犯嫌到案說明。

中檢指出，承辦檢察官接於5日上午親自率同專案小組前往死亡發生地之王家居所實地勘查，全面檢視現場遺留事證，指示專案小組加速進行扣案 15 部電子設備之數位鑑識採證，並儘速調取關係人之資金流向、刷卡記錄進行交叉比對。

中檢說，同時間，迅速清查疑似參與黃金投資之林姓、黃姓、周姓等 3 名證人到案說明投資內容，再緊接通知受理陳情市議員、當鋪業者、銀樓業者、多名死者親友等人到案協查，還原死者生前陳情內容、設定貸款、交易黃金、欠債情形及遭人討債過程，截至6日，已有2名被告與11名證人到案說明，相關調查行動今日仍持續進行中。

據了解，檢警在李女手機發現疑有黃金代購群組，這兩天找來上述的林、黃、周等3名證人，這3人也是替李女代買黃金，其中有人確有從李女手中拿到佣金，不過也有人曾被李女拖欠款項導致損失金錢，是否僅是投資糾紛、或與王家境遇雷同，詳細情況檢警仍在調查當中。

本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」　曝潛規則：Soda也是
贊助兒「500萬頭期款」卻鬧翻！　母心寒：把我當仇人
薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」遭趕出家門
股民哭了！樺晟下櫃申復　櫃買中心不同意
快訊／台南人注意！明停班停課「增為16區」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／行政院「馬祖王陽明」涉非法兼差　4兄弟走私鳳凰電波遭拘

土城家暴男「當街砍死妻」　律師嘆：保護令對瘋子一點用都沒有

快訊／台南市颱風影響　8日新增7區停班停課　

快訊／害命李姓團購主15萬交保太輕？　中檢晚間發聲了！

休旅車國6追撞1傷　駕駛肇事後竟突「路肩打坐」

台中豐原5口案進度更新！再找到疑似被害人1名　曾與團購主有糾紛

快訊／雙北爆黑醫美鏈！鳳凰電波「探頭重複用」　12人被帶回

家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕　還原現場情況

史上最大規模罷免投票將登場　最高檢整合6大機關嚴查賄選+介選

風災摧毀南鯤鯓牌樓千年檜木巨構倒塌　廟方啟動搶修並發感謝啟事

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

快訊／行政院「馬祖王陽明」涉非法兼差　4兄弟走私鳳凰電波遭拘

土城家暴男「當街砍死妻」　律師嘆：保護令對瘋子一點用都沒有

快訊／台南市颱風影響　8日新增7區停班停課　

快訊／害命李姓團購主15萬交保太輕？　中檢晚間發聲了！

休旅車國6追撞1傷　駕駛肇事後竟突「路肩打坐」

台中豐原5口案進度更新！再找到疑似被害人1名　曾與團購主有糾紛

快訊／雙北爆黑醫美鏈！鳳凰電波「探頭重複用」　12人被帶回

家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕　還原現場情況

史上最大規模罷免投票將登場　最高檢整合6大機關嚴查賄選+介選

風災摧毀南鯤鯓牌樓千年檜木巨構倒塌　廟方啟動搶修並發感謝啟事

快訊／行政院「馬祖王陽明」涉非法兼差　4兄弟走私鳳凰電波遭拘

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價暴跌8%

宜蘭才剛5.0地震　花蓮21:07發生規模4.2「極淺層地震」

GPT-5今夏即將問世　OpenAI：要用一個模型包辦所有任務

國王報價被拒不放棄！　勇士記者：庫明加交易進展幾乎停滯

《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」　曝演藝圈潛規則：Soda也是

土城家暴男「當街砍死妻」　律師嘆：保護令對瘋子一點用都沒有

清熱利濕食物多吃！「小暑養生」方法一次學會

楊皓如健康出問題「變血輪眼＋胸悶手腫」狂掛號找不出病因

《魔物獵人荒野》遭「紅色評論」轟炸　卡普空呼籲玩家理性發言

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

社會熱門新聞

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

即／家暴男土城分局崩潰痛哭！無法筆錄

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

土城姊夫殺害妻與小姨　脆上撩妹留言曝

即／台南市宣布：8日新增7區停班停課　

強風吹倒台南製香廠　64歲老闆淚：第一次遇到

獨／被緊急保護令趕出門！土城家暴惡男持刀狂捅2姊妹

更多熱門

相關新聞

家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕

家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕

新北市土城區明德路二段7日上午發生一起殺人案！一名46歲謝姓男子持長柄刀具當場砍殺張姓妻子、小姨子。對此，途中上前阻止謝男的鍾姓機車騎士也出面受訪，還原當下的情況。

南北大里單價1坪差10萬　代銷業者曝凹陷原因

南北大里單價1坪差10萬　代銷業者曝凹陷原因

土城家暴男狠奪2命　網怒刷：殺人就是死刑

土城家暴男狠奪2命　網怒刷：殺人就是死刑

狠殺妻和小姨子　落網曝殺機：不給看小孩

狠殺妻和小姨子　落網曝殺機：不給看小孩

5死團購主用自己全家7口發誓　狂挨告黑歷史曝

5死團購主用自己全家7口發誓　狂挨告黑歷史曝

關鍵字：

台中豐原命案檢警肥羊群組

讀者迴響

熱門新聞

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

即／家暴男土城分局崩潰痛哭！無法筆錄

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

土城姊夫殺害妻與小姨　脆上撩妹留言曝

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面