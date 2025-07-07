休旅車國6追撞1傷　駕駛肇事後竟突「路肩打坐」

▲國道6號7日中午發生追撞事故，詭異的是駕駛肇事後竟突然在「路肩打坐」。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、趙蔡州／南投報導

南投縣國道6號20.1K處國姓路段7日中午發生車禍，34歲黃姓男子駕駛休旅車行經現場時，疑似操作不當追撞前方的銀色轎車，導致車輛失控衝撞外側護欄，詭異的是黃男肇事後，竟突然在路肩打坐，面對詢問也無法正常回答，詳細肇事原因待警方釐清。

事故發生在7日中午1點01分，國道警察局接獲通報，國道6號20.1K處發生車禍，立刻派人前往處理。警消到場後，發現一輛休旅車衝出外側護欄、前輪翹起懸空，車身傷痕累累並靠在護欄上，猶如趴在護欄上往國道路面張望；不遠處內側車道停放的另一台轎車，車尾嚴重凹陷毀損，現場一片狼藉。

事故造成黃男輕傷，轎車62歲許姓駕駛未受傷，兩人均沒有生命危險，但詭異的是，黃男肇事後，突然在路肩盤腿打坐，後來面對消防人員詢問時，無法正常對話，經常答非所問，精神狀況不佳，初步處理傷口後，送埔里基督教醫院治療。

國道警方初步調查，事故黃男疑似因操作不當，在現場追撞前方的銀色轎車，所幸未造成人員死亡，詳細肇事原因待警方釐清，警方也呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若發生突發狀況保，應保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。