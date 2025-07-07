灌湯包吃一半「老鼠屎從天降」！她秒反胃嘔吐　業者致歉了

▲吃著灌湯包突然天上掉下來一粒老鼠屎，讓原PO當場反胃。（圖／翻攝自臉書／新竹報料公社）

圖文／CTWANT

近日有民眾上網發文爆料，6月30日晚間去SOGO百貨新竹店的餐廳三合院用餐，品嚐灌湯包時突然天降黑色異物，細看竟是1顆老鼠屎，導致她噁心反胃，把吃下的東西嘔吐出來。事後百貨業者向顧客致歉，也要求消毒公司加強消毒。

該名網友昨（6）日在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，她6月30日去SOGO百貨新竹店的餐廳三合院用餐，吃灌湯包的時候天上突然掉下1顆老鼠屎，先掉到她的左手再彈到飯碗旁邊，她簡直嚇壞了；原PO透露，她一生最怕的就是老鼠，因此當場感到噁心反胃，把吃下的東西都吐出來。

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令原PO不滿的是，她請工作人員處理，對方竟想用打折敷衍她，直到她氣得找到樓管，才說她這餐可以免擔，而餐廳員工還問她「要不要打包菜回去？」她心想「請問怎麼敢打包」，坦言第一次吃飯遇到這麼扯的事情，且業者處理態度也讓人很傻眼。

事發後SOGO百貨新竹店說明，當天是6月30日晚餐時間，樓管有收到顧客通報，有黑色異物掉落，人員匆忙趕到現場確認，該名顧客非常生氣，業者第一時間趕緊安撫和致歉，並協助全餐免單，另外，餐廳每個月都會有3次清消，接獲這次狀況後也責成消毒公司加強消毒，會持續為顧客做安全衛生的把關，也對該名顧客深感抱歉。

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