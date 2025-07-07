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社會 社會焦點 保障人權

前一晚移送新北檢！土城姊夫「無保請回」　隔天當街殺妻、小姨子

▲▼ 土城2姊妹騎車被追砍，命危搶救裝。（圖／記者陸運陞攝）

▲謝男當街砍死妻子與小姨子。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民、陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市土城區明德路二段7日上午11時許發生一起砍人案！一名有家暴前科的謝姓男子當街殺死妻子、小姨子，手段相當兇殘，目擊者透露，他駕車將騎車的姊妹撞倒，隨後持1長刀、1鐵鋁棒下車，不發一語朝2人猛砍，畫面相當驚悚。據了解，謝男前一晚才因「騷擾妻子」遭移送新北檢，但因情節輕微獲無保請回，不料，隔日竟當街犯下殺妻案，令人頭皮發麻。

據悉，46歲謝姓男子曾有多次家暴前科，6日晚間他與妻子發生糾紛，42歲張姓妻子報警處理，警方隨即介入並聲請緊急保護令，孰料，謝男疑似因此心生不滿，7日上午埋伏等妻子出門，隨後見到妻子與33歲小姨子騎車現身，便開車從後方追撞，隨後下車不發一語、動手殺人，釀成2死慘案。

新北檢則指出，謝男6日晚間因違反家暴保護令，被移送至新北檢，因情節輕微，訊後請回，檢方同步通知警方與市府家防中心，依規定，警方將通知被保護人。據了解，兇嫌是因「騷擾妻子」遭警方帶回，案發前一晚他疑似是前往妻子住處搬東西，過程中摔破存錢筒，妻子因此報案。

▲土城姊妹遭砍雙亡，姊夫犯案過程曝光。（圖／翻攝網路，下同）

▲土城姊妹遭砍雙亡，姊夫犯案過程曝光。（圖／翻攝自網路）

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