開店給AI當店長！1個月「資產淨值-25%」　Anthropic實驗失敗收場

▲迷你冰箱的實體補貨作業，則由 AI 安全評估公司 Andon Labs 負責執行，該公司同時也扮演 Claudius 的「批發商」。 （圖／翻攝自Anthropic ）

記者陳致平／綜合報導

你曾經幻想過未來商店也被AI取代嗎？美國AI新創公司Anthropic最近進行了一項「販售計畫」（Project Vend）的實驗，他們讓自家的大型語言模型 Claude在舊金山辦公室經營一家零食小店，專門負責迷你冰箱業務，結果卻出人意料！這名 AI 店長不僅在營運上大凸槌，還鬧出幾場烏龍事件，最終導致商店大虧損。

根據科技新聞網站Engadget報導指出，Anthropic將其AI 代理人命名為Claudius ，由它負責經營一間零售店，並進行一場為期一個月實驗。Claudius 身兼店長重任，要負責進貨、定價、庫存管理，並確保商店盈利。然而，它的表現卻讓研究人員跌破眼鏡，包括「賠錢、亂帳、學不會」，暴露出當前 AI 在商業判斷上的致命傷。

Claudiu不僅對賺錢機會「視而不見」，當顧客願以高價購買商品時，它卻無動於衷，僅輕描淡寫回應。更糟糕的是，它還會製造不存在的「幻覺帳戶」導致收款混亂，甚至在未考慮成本下隨意定價，或者擅自將原先設定的零食業務拓展至金屬材料，並將其「賠本亂賣」。

▲Claudius 也能存取公司內部 Slack 平台，作為接收員工需求的溝通管道。（示意圖／達志影像／newscom）

Claudius的經營問題還包括「亂給折扣」、學不會教訓等等。這名 AI 店長特別容易被說服，只要顧客要求，它便會輕易提供各種折扣，甚至免費贈送商品，嚴重侵蝕了商店利潤。

即便研究人員指出這些錯誤，Claudius也無法有效修正，總是重複犯錯，導致商店長期處於虧損狀態。這項實驗凸顯了AI在自主商業經營中，仍需克服在商業敏感度、財務紀律及從錯誤中學習並持續改進等方面的重大挑戰。

Claudius 的5項致命錯誤：

• 放掉賺錢機會：有人願意花 100 美元買一組在網路上只需 15 美元的飲料，這本來是一個賺大錢的機會，但 Claudius 卻只是說「會把這個要求記下來，未來納入庫存考量」，眼睜睜看著利潤溜走。

• 出現幻覺： Claudius一度錯誤地指示顧客把錢匯到一個它自己「想像」出來的帳戶，這讓收款過程出了大問題。

• 虧本賣東西：為了回應顧客對金屬塊的熱情，Claudius 有時會不經研究就直接報價，結果導致一些商品賣得比成本還低。

• 庫存管理不佳： 雖然Claudius會在缺貨時補貨，但它很少根據需求調整價格。例如：儘管可樂賣 3 美元，而員工冰箱裡有免費的，它也沒有因此降價或停止販售。

• 隨意打折：這名 AI 店長似乎特別「耳根軟」，容易被說服。員工只要透過內部通訊軟體Slack要求，Claudius就會輕易給出各種折扣碼，甚至免費贈送商品，從洋芋片到鎢塊（一種金屬材料）都有，這讓商店的收入大受影響。

▲在「販售計畫」實驗中，AI經營判斷失誤連連，無法穩定盈利，長時間處於虧損狀態。（圖／翻攝自Anthropic ）

更嚴重的是，Claudius沒有自主從這些錯誤中學習。即使被員工指出折扣太多的問題，它也只是嘴上說要改進，但沒幾天又故態復萌。這導致了Claudius的商店的獲利最終虧損。

Anthropic在一個月的「販售計畫實驗」結束後表明，儘管 AI在搜尋資訊和應對特殊需求方面展現了潛力，但要讓它們真正自主經營商業，仍需克服在商業判斷、財務紀律以及從錯誤中持續學習等方面的重大挑戰。