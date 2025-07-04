律師扮「地面師」詐1.5億！遭重判25年當場爆哭　44人刑期一覽曝

▲律師兼公證人蔡鴻燊遭重判25年當場爆哭。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

詐欺慣犯蔡尚岳結合律師蔡鴻燊、書記官游立綸與警員、戶政人員，組成全台首見的「地面師」詐騙集團，向警察、里長探詢往生的獨居老人個資，再以假遺囑、假結婚等方式，向地政戶政機關辦理繼承，從2021年起詐得11筆遺產，其中7間不動產變賣所得1億4925萬餘元，全案44人被依詐欺等罪起訴，台北地院4日一審宣判，律師蔡鴻燊25年、主謀蔡尚岳14年、警員駱勁達4年、游立綸2年8月，另40人8月至7年不等。據了解，蔡鴻燊遭重判25年後當庭爆哭。

北檢在2024年11月起訴時指出，蔡尚岳在2021年4、5月間，透過當時的新北市永和區安和里里長鄧長安告知，陳姓老婦過世後無人辦理繼承，蔡尚岳因此以偽造遺囑詐得土地，變賣得手1578萬元，另外在永和區永樂里里長許政鎧協助下，詐得仲姓老翁的存款及土地，並找人合建後出售獲利1740萬元。

蔡尚岳食髓知味，找王煜堤、林緻菱夫妻加入「全絨有限公司」，以台北市政府地政局公告的「未辦理繼承登記列管名冊」當作案源，委由曾以警察身分拍過AV的新北地院書記官游立綸、土城戶政事務所戶籍員蔡濬誼、中山分局警員駱勁達協助確認戶籍資料。

▲中山分局警員駱勁達涉嫌收賄協助地面師詐團查詢個資。（資料照／記者劉昌松攝）

全絨公司詐騙手法如同日劇《地面師》情節，會先派員工到鎖定的不動產現場勘查，，搜尋亡者留下的所有權狀、印鑑等物品時，曾有人被地下室突然冒出的婦人尖叫聲嚇跑，但仍有其他員工大膽繼續搜尋戶籍、不動產等相關文件後，由律師兼公證人蔡鴻燊完成假的代筆遺囑認證。

檢警查出蔡尚岳等人前後詐得11名死者的遺產，其中7戶不動產已變現1億4925萬4298元，全案起訴44名詐欺被告中，蔡鴻燊、葉濬誼、駱勁達、游立綸4人同時被起訴涉嫌違背職務收賄等重罪。

台北地院指出，蔡鴻燊等4人否認犯行，態度不佳，認無悔意，且蔡鴻燊除耗費司法資源傳喚多達20餘名證人外，更於證人證述不利於己時，擅自出言干擾證人作證，且蔡尚岳等人每次都會製作新劇本，設計假繼承人與假見證人的結識交往經過，依違背職務收受賄賂等罪，判蔡鴻燊25年、蔡尚岳14年、駱勁達4年、游立綸2年8月、林緻菱7年。據了解，蔡鴻燊得知遭重判25年後當場爆哭。

全案44人刑期如下：

編號 姓名 刑期

1 蔡O岳 有期徒刑14年，褫奪公權4年

2 蔡O燊 有期徒刑25年，褫奪公權10年

3 葉O誼 有期徒刑2年10月，褫奪公權2年

4 駱O達 有期徒刑4年，褫奪公權2年

5 游O綸 有期徒刑2年8月，褫奪公權2年

6 鄧O安 有期徒刑2年6月

7 許O鎧 有期徒刑3年8月

8 陳O己 有期徒刑1年，緩刑3年，1年內向公庫支付10萬元

9 李O國 有期徒刑1年4月

10 留O琴 有期徒刑1年10月

11 林O菱 有期徒刑7年

12 謝O恩 有期徒刑3年4月

13 吳O足 有期徒刑1年2月，緩刑4年，2年內向公庫支付15萬元

14 楊O華 有期徒刑1年6月

15 吳O榮 有期徒刑2年6月

16 王O堤 有期徒刑10年，褫奪公權2年

17 鄭O欣 有期徒刑5年

18 王O柔 有期徒刑5年

19 鄭O聞 有期徒刑3年

20 韓O彬 有期徒刑3年

21 黃O軒 有期徒刑4年10月

22 陳O名 有期徒刑2年

23 魏O秋 有期徒刑2年

24 楊O峰 有期徒刑1年8月，緩刑5年，3年內向公庫支付20萬元

25 曾O福 有期徒刑1年8月

26 文O威 有期徒刑1年2月，緩刑4年，2年內向公庫支付15萬元

27 柯O瑜 有期徒刑1年2月

28 張O忠 有期徒刑1年2月

29 朱O翰 有期徒刑1年4月

30 吳O潔 有期徒刑1年4月

31 劉O維 有期徒刑1年2月，緩刑4年，2年內向公庫支付15萬元

32 林O卿 有期徒刑1年4月

33 倪OO子 有期徒刑8月，緩刑3年，1年內向公庫支付10萬元

34 莊O全 有期徒刑1年10月

35 葉O麟 有期徒刑1年8月

36 王O惇 有期徒刑1年8月

37 高O安 有期徒刑1年8月

38 蔡O融 有期徒刑10月

39 羅O仕 有期徒刑10月

40 陳O昇 有期徒刑1年，緩刑3年，1年內向公庫支付10萬元

41 李O儒 有期徒刑10月，緩刑3年，1年內向公庫支付10萬元

42 王O傑 有期徒刑1年，緩刑3年，1年內向公庫支付10萬元

43 黃O裕 有期徒刑10月

44 蔡O溱 有期徒刑1年，緩刑3年，1年內向公庫支付10萬元