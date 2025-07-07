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快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

（圖／翻攝easterlywave

▲丹娜絲登陸後快速減弱中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風丹娜絲登陸後，快速減弱為輕度颱風！中央氣象署表示，丹娜絲周日深夜11時40分左右，從嘉義縣布袋沿岸登陸，今清晨5時已漸弱為輕度颱風，預計中心上午將從台灣北部附近出海。

陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。

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海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

（圖／氣象署）

▲▼最新颱風動態及潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署觀測，颱風今晨5時中心位置在台北的西南方約80公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風平均暴風半徑120公里。

氣象署表示，根據最新資料顯示，丹娜絲已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，目前中心位置在台北西南方，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。

氣象署說，今日颱風及其外圍環流影響，清晨台灣各地及澎湖、馬祖仍有陣雨或雷雨，尤其在苗栗以南易有大雨或局部豪雨發生，屏東、高雄山區有局部豪雨等級以上降雨發生，其他地區則是有局部大雨機率；白天起降雨熱區移往中部以北、南部山區及馬祖，南部平地、東半部及澎湖雨勢將會有減緩的趨勢，其中在西半部仍有局部大雨機率。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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