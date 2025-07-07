「丹娜絲登陸」台南掀16級強陣風　7日凌晨風雨最強

記者趙蔡州／綜合報導

中度颱風丹娜絲目前正沿台灣西部加速北上，由於路徑較原先預測的情況略偏，丹娜絲6日深夜11點40分已從嘉義布袋地區登陸，屆時中心周遭強烈的對流雲系將會對嘉義縣市、澎湖縣、台南市及高雄市帶來相當強烈的風雨，6日深夜至7日凌晨將是颱風風雨影響最明顯的時候。

▲氣象署公布丹娜絲最新動態。（圖／中央氣象署提供）

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根據中央氣象署最新資訊，丹娜絲6日晚間11點的中心位置在北緯23.2度，東經120.0度，即在澎湖的東南方約60公里處，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里，預測明天（7日）晚間11點的中心位置會在北緯27.5度，東經122.8度，即在台北的北北東方約300公里處。

▲氣象署表示，6日深夜至7日凌晨颱風風雨最明顯。（圖／中央氣象署提供）

丹娜絲6日深夜11點40分已從嘉義布袋地區登陸。氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，隨著丹娜絲中心移入，中心周遭強烈的對流雲系將會對嘉義縣市、澎湖縣、台南市及高雄市等地區帶來相當強烈的風雨。

根據氣象署過去幾個小時的觀測數據，澎湖縣東吉島、台南市七股區都有測到16級陣風，隨著丹娜絲逐漸北上，雲林、嘉義以南的內陸地區也會開始出現較強烈的陣風，7日凌晨開始，彰化縣以北的縣市風雨也會逐漸明顯。

劉宇其說，6日深夜至7日凌晨將是颱風風雨影響最明顯的時候，雲林以南目前風雨已經非常強烈，台中市以北的縣市7日凌晨風雨也會逐漸增強。隨著丹娜絲北上，台灣西半部雨勢仍會相當強烈，容易出現局部性大雨或豪雨，7日上午開始雨勢會稍微減少，不過北部地區仍會有較大的雨勢，直到7日入夜後，整體降雨才會逐步趨緩。