　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／北市宣布：疏散門取消「只出不進」　紅黃線停車延至7日中午

▲▼丹娜絲7/7凌晨3:00風場預報。（圖／氣象署）

▲丹娜絲7/7凌晨3點風場預報圖。（圖／氣象署）

記者董美琪／綜合報導

受到颱風「丹娜絲」影響，台北市政府為確保民眾安全，於昨（6）日20時起針對全市河濱疏散門及越堤坡道實施「只出不進」交通管制。經中央氣象署與水利署最新水情資訊研判，風雨趨緩、水位風險降低，台北市水利處於23時宣布全面解除相關管制，恢復正常通行。

台北市水利處指出，依據中央氣象署22時30分的預報資料，丹娜絲颱風帶來之降雨預估量已下修，石門水庫放流量由原先每秒1,242立方公尺降至每秒136立方公尺，河川水位上升風險顯著降低。經與市府相關單位共議確認安全無虞後，決定自7月6日23時起，全面取消只出不進措施，全市疏散門及越堤坡道恢復正常通行，亦不再實施車輛拖吊

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管管制解除，氣象局預測今（7）日北市仍受颱風外圍環流影響，平均風力可達5至6級，陣風8至9級，平地預估雨量為24小時50至100毫米，山區則可能達80至150毫米。雖不達停班停課標準，仍提醒市民外出時提高警覺，留意河濱地區行車與行走安全。

為協助民眾有足夠時間移置車輛，市府原針對部分紅黃線區域開放臨時停車措施，現延長至7月7日中午12時前，請車主務必於期限內駛離。屆時將恢復該路段停車收費，違規停放者將依《道路交通管理處罰條例》予以拖吊與開罰，請民眾配合移車，並注意自身安全。

紅黃線臨時停車延長開放區域如下：
一、松山區
濱江街（大佳國小以東）

撫遠街（塔悠路至濱江街）

塔悠路（民權東路至撫遠街）

三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域

二、中山區
基湖路（堤頂路至樂群一路），含基湖路112、120、145、151、157、166巷

三、士林區
中正路（通河西街至環河北路）以北區域

承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西

重慶北路4段部分東側區域（含通河西街、重慶北路4段190巷等）

四、萬華區
康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西

西藏路（萬大路至中華路）以南

中華路二段（西藏路至水源路）以西區域（不含水源快速道路與環河南路）

五、大同區
涼州街（環河北路至延平北路）以南

市民大道（環河北路至延平北路）以北

延平北路（市民大道至涼州街）以西

環河北路（市民大道至涼州街）東側區域（南往北方向）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中颱丹娜絲23：40「登陸嘉義布袋」
台南、高雄共超過4萬戶大停電
颱風夜死亡車禍　驚悚現場畫面曝！車變廢鐵殘骸
桃園市宣布4區放颱風假　隔一條街「青埔人」兩樣情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「丹娜絲登陸」台南掀16級強陣風　7日凌晨風雨最強

快訊／氣象署：中颱丹娜絲23：40「登陸嘉義布袋」

快訊／北市深夜宣布：疏散門取消管制　紅黃線停車延至中午

LIVE／丹娜絲加速北上！明13縣市放颱風假　氣象署23：40最新說明

快訊／丹娜絲即將登陸！澎湖東吉、台南七股颳出「16級強陣風」

台南強風「遮雨棚被吹起」！小吃店顧客舉手扛住　驚險畫面曝

丹娜絲中心抵台南門口！渦旋亂入「北部風雨恐變大」　3地下到發紅

丹娜絲颱風夜來襲　機捷7日維持正常營運

19縣市「暴風圈侵襲機率」破9成　丹娜絲北上最新路徑預測曝光

高雄強風豪雨「楠梓路樹倒塌」！白喬茵緊急回應：已通報公園處

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

【不容小覷！】丹娜絲颱風增強！ 蘭嶼土石流淹路畫面曝

「丹娜絲登陸」台南掀16級強陣風　7日凌晨風雨最強

快訊／氣象署：中颱丹娜絲23：40「登陸嘉義布袋」

快訊／北市深夜宣布：疏散門取消管制　紅黃線停車延至中午

LIVE／丹娜絲加速北上！明13縣市放颱風假　氣象署23：40最新說明

快訊／丹娜絲即將登陸！澎湖東吉、台南七股颳出「16級強陣風」

台南強風「遮雨棚被吹起」！小吃店顧客舉手扛住　驚險畫面曝

丹娜絲中心抵台南門口！渦旋亂入「北部風雨恐變大」　3地下到發紅

丹娜絲颱風夜來襲　機捷7日維持正常營運

19縣市「暴風圈侵襲機率」破9成　丹娜絲北上最新路徑預測曝光

高雄強風豪雨「楠梓路樹倒塌」！白喬茵緊急回應：已通報公園處

「丹娜絲登陸」台南掀16級強陣風　7日凌晨風雨最強

快訊／氣象署：中颱丹娜絲23：40「登陸嘉義布袋」

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

淡水最新「4千坪鹿角蕨園區」！綠意咖啡廳超美　門票200可折400元

快訊／曾文水庫深夜「調節性放水」！市府單位提醒：遠離河床

快訊／北市深夜宣布：疏散門取消管制　紅黃線停車延至中午

2025歐洲聖誕搶先看　盤點德、捷、奧、法、英五大必逛市集

情迷義大利 x 金旅獎肯定　三段高鐵串起無限精彩

窺探祕魯　走進印加古文明靈魂深處

炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年

生活熱門新聞

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

丹娜絲北上　19縣市暴風圈侵襲機率破9成

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

颱風眼抵台南門口！渦旋亂入北部風雨恐變大

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

即／丹娜絲即將登陸！澎湖台南驚現16級強風

台南強風「遮雨棚被吹起」　驚險畫面曝

丹娜絲登陸機率升！最新預測路徑曝光

高雄強風豪雨　楠梓路樹倒塌

住旅館被隔壁情侶吵醒！緊要關頭5分鐘：男生打呼了

丹娜絲來襲前　清境農場粉紅色天空乍現

中部5縣市「明天放颱風假」！全台一次看

末日還沒完？網驚揪書中1細節「要恐慌整個7月」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

丹娜絲北上　19縣市暴風圈侵襲機率破9成

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

颱風眼抵台南門口！渦旋亂入北部風雨恐變大

桃園市分區放颱風假　張善政說明

颱風夜駕駛拋飛國道亡　廢鐵殘骸畫面曝

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

颱風夜惡耗！　駕駛國道拋飛慘死

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

快訊／丹娜絲狂掃！台南高雄共逾4萬戶停電

高雄風雨好大！男閃路倒樹自摔送醫

台南牌樓倒塌！民眾遭壓送醫救治

高橋聖子宣布9月合體蒼井空

更多

最夯影音

更多

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面