快訊／北市深夜宣布：疏散門取消管制　紅黃線停車延至中午

▲丹娜絲7/7凌晨3點風場預報圖。（圖／氣象署）



記者董美琪／綜合報導

受到颱風「丹娜絲」影響，台北市政府為確保民眾安全，於昨（6）日20時起針對全市河濱疏散門及越堤坡道實施「只出不進」交通管制。經中央氣象署與水利署最新水情資訊研判，風雨趨緩、水位風險降低，台北市水利處於23時宣布全面解除相關管制，恢復正常通行。

台北市水利處指出，依據中央氣象署22時30分的預報資料，丹娜絲颱風帶來之降雨預估量已下修，石門水庫放流量由原先每秒1,242立方公尺降至每秒136立方公尺，河川水位上升風險顯著降低。經與市府相關單位共議確認安全無虞後，決定自7月6日23時起，全面取消只出不進措施，全市疏散門及越堤坡道恢復正常通行，亦不再實施車輛拖吊。

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儘管管制解除，氣象局預測今（7）日北市仍受颱風外圍環流影響，平均風力可達5至6級，陣風8至9級，平地預估雨量為24小時50至100毫米，山區則可能達80至150毫米。雖不達停班停課標準，仍提醒市民外出時提高警覺，留意河濱地區行車與行走安全。

為協助民眾有足夠時間移置車輛，市府原針對部分紅黃線區域開放臨時停車措施，現延長至7月7日中午12時前，請車主務必於期限內駛離。屆時將恢復該路段停車收費，違規停放者將依《道路交通管理處罰條例》予以拖吊與開罰，請民眾配合移車，並注意自身安全。

紅黃線臨時停車延長開放區域如下：

一、松山區

濱江街（大佳國小以東）

撫遠街（塔悠路至濱江街）

塔悠路（民權東路至撫遠街）

三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域

二、中山區

基湖路（堤頂路至樂群一路），含基湖路112、120、145、151、157、166巷

三、士林區

中正路（通河西街至環河北路）以北區域

承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西

重慶北路4段部分東側區域（含通河西街、重慶北路4段190巷等）

四、萬華區

康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西

西藏路（萬大路至中華路）以南

中華路二段（西藏路至水源路）以西區域（不含水源快速道路與環河南路）

五、大同區

涼州街（環河北路至延平北路）以南

市民大道（環河北路至延平北路）以北

延平北路（市民大道至涼州街）以西

環河北路（市民大道至涼州街）東側區域（南往北方向）