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感恩母娘庇佑！桃園大坑慈慧慈惠堂後殿興建　知名建商豪捐千萬

▲大坑慈慧慈惠堂後殿興建事業部揭牌

▲大坑慈慧慈惠堂後殿興建事業部揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區大坑慈慧慈惠堂，主祀瑤池金母娘娘(母娘)，靈驗佑人，是蘆竹、龜山兩區的信仰中心，6日於30週年堂慶前夕，舉辦「後殿興建事業部」揭牌。慈惠堂共同發起人、桃園知名的宜誠建設總裁賴廣田及現任主委、宜雄建設董事長賴森源率先捐獻興建後殿的千萬基金，首度曝光賴廣田、賴森源兩兄弟與母娘的善因緣。

▲大坑慈慧慈惠堂後殿興建事業部揭牌

▲賴廣田（左）、賴森源（右）感恩母娘庇佑。（圖／記者楊淑媛攝）

有著滿頭銀髮的宜誠建設總裁賴廣田，是桃園青埔第一大地王，在桃園建築業界享有盛譽。賴廣田說，「大坑慈慧慈惠堂」座落國道一號橋下，主祀瑤池金母，母娘精神，慈慧慈悲佑人，他長年受到母娘庇佑及感召，投入地方公益，關懷社會。

不久前，他去花蓮進香時，發現慈慧慈惠堂的廟內空間太小，但當年要蓋這間慈惠堂時也是非常辛苦，沒有辦法一次蓋太大間，感恩母娘很慈悲，他來拜這麼多年，都讓他很順遂。其所有位於慈惠堂後方的房子原先已規劃要賣掉，但考量慈惠堂未來的發展，他決定先不賣掉，捐給慈惠堂興建後殿使用，由於興建經費龐大，呼籲各方信眾共同響應。

▲大坑慈慧慈惠堂後殿興建事業部揭牌

慈慧慈惠堂主委賴森源分享，慈惠堂後方的土地跟房子是哥哥賴廣田總裁所有，市值超過五千萬元，賴廣田總裁曾經向他提到，因為有母娘的支持，他們的事業才能這麼成功，未來不論是購地，蓋後殿時他也會再幫忙出力，非常大器。

賴森源謙虛道，他的公司宜雄建設規模雖然不大，但他也決定捐出二千萬元，建廟是一件好事情，還需要很龐大的經費，相信大家平日常來參拜，母娘一定會給大家很好的加持，所以他也希望十方善信大德一起共襄盛舉。

桃園市議會邱奕勝議長表示，慈慧慈惠堂在歷屆堂主、主委帶領下，這30年來，母娘庇佑地方的平安，也舉辦了許多公益的活動，帶給社會更多的正能量。邱奕勝提到，在賴廣田、賴森源董事長帶領下，要來興建後殿，這一定能讓廟務更加順利。他也代表議會感謝建商聯誼會除了對市政建設的支持，及對母娘的奉獻。

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