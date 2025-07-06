丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

▲丹娜絲最新路徑。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風持續增強，並加速朝台灣海峽前進，中央氣象署上午11時30分更新海上陸上颱風警報，颱風半徑已達到150公里，近中心最大風速每秒33公尺，增強為中度颱風，陸上警戒範圍除了離島的金門及連江縣外，已擴及全台。

根據氣象署資料，丹娜絲颱風今天上午11時中心位置在北緯21.9度，東經118.4度，即在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

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根據最新資料顯示，丹娜絲颱風已增強為中度颱風，暴風圈亦稍擴大，中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。

陸上警戒：台灣各地區及澎湖應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、東沙島海面、巴士海峽及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲陸上警戒範圍除了離島的金門及連江縣外，已擴及全台。（圖／氣象署）

前氣象局長鄭明典也在臉書PO文表示，「丹娜絲」颱風雲圖可以看出中心螺旋雲帶，這種雲頂是強對流的特徵，雲帶向內捲，但尚未完全環繞起來，是發展中或組織中的「眼牆雲系」，也是度量颱風強度的指標，目前環繞範圍已經超過半圈（180度），通常可以判定颱風強度接近輕颱上限或中颱下限，若眼牆構築完畢，強度通常就會定在中度颱風範圍。

▲「丹娜絲」颱風強度持續發展，颱風眼已逐漸成形。（圖／取自鄭明典臉書）



氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風持續增強，由於其東側強風範圍廣、風雨結構完整，北上過程將影響台灣天氣，未來預計朝北北東移動，約晚間11時靠近澎湖並通過，明早沿著西部海面到達台灣海峽北部。

伍婉華指出，目前西南邊浪高已達4米，其他地區下半天也將達4米，颱風中心更將來到7米。而蘇澳及蘭嶼已測得10級強陣風，預計今天傍晚到明天清晨有更強風力吹往嘉義、台南、高雄及屏東內陸。

她也說，受颱風環流影響，旺盛對流雲系為花東及恆春帶來較大雨勢，並逐漸往北延伸，預估今晚到明早颱風中心通過澎湖，並接近陸地，中部以北雨勢會更加明顯，白天西半部天氣仍不穩定，東部則趨緩。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，今天至明天上午台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。另外，今晚起至明天上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今天至明天清晨彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。