痛心！8歲男童遭毒癮母遺棄　「被狗群撫養」見人只會汪汪叫

▲男童與狗一起被困毒窟多年，見人只會「學狗吠叫」，救援畫面令人鼻酸。（圖／翻攝自KhaoSod）

圖文／CTWANT

泰國北部烏泰他尼府烏拉帕縣（Laplae）近日爆出駭人聽聞的兒童虐待案件。當地一名年僅8歲的男童，被發現多年來與6隻狗共同生活在充滿毒品與垃圾的惡臭住處，不僅從未上學，連人類語言都未學會，見人只會學狗吠叫，宛如野獸般成長。

根據《KhaoSod》報導，該男童由於法律因素被稱為「A童」，和46歲的母親及兄長共同生活。母親為長期吸毒者，經常四處流浪乞討，A童則被獨自留在家中與狗群為伴，完全失去與人類社會接觸的機會。

泰國婦幼保護機構「帕維娜基金會」（Pavena Hongsakul Foundation for Children and Women）會長帕維娜（Pavena Hongsakul）於6月30日親自帶隊救援，形容當時場景令人痛心：「他不會說話，只會汪汪叫，那畫面讓人難以忍受。」

據了解，男童曾短暫就讀小一，但母親在領取教育補助金後，便不再讓他上學。當地小學校長蘇蓬（Sophon Siha-ampai）多年來持續向當局反映異狀，最終促成這次成功救援。

目前，A童已安置至當地兒童庇護中心，將接受心理輔導、醫療評估與教育資源，展開人生新旅程。基金會表示，將全力協助其重返正常生活，並針對母親進行後續調查與法律處理。

▲在毒癮母親和哥哥身邊長大，男童完全與社會隔絕。（圖／翻攝自X）

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