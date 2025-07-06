快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

▲丹娜絲持續增強中。（圖／翻攝Easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

陸上警報擴大至15縣市！中央氣象署表示，輕度颱風丹娜絲過去3小時強度稍增強，且暴風圈略為擴大，今日颱風及其外圍環流影響，雨勢將由南往北逐漸增加。

▼陸警範圍擴大15縣市。（圖／氣象署）



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陸上警戒：新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖

海上警戒：東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽、台灣北部海面

大豪雨特報：高雄市、屏東縣、台東縣

豪雨特報：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣

大雨特報：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣

▲▼最新颱風動態及潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

氣象署觀測，颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約300公里之處，以每小時17轉22公里速度，向東北轉北北東進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風平均暴風半徑120公里，預測周一晨5時中心位置在澎湖的東北方約130公里之處。

氣象署說，根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍增強且暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北轉北北東移動，對新竹以南、南投、花蓮、台東、澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署表示，今天颱風及其外圍環流影響，雨勢將由南往北逐漸增加，上半天降雨主要在中南部、東半部、北部山區，下半天北部平地也會有間歇性的陣雨或雷雨，嘉義以南、花東整天都容易有大雨或局部豪雨，其他地區晚上開始也有局部大雨機率；特別提醒颱風中心通過澎湖群島的機率高，下半天開始風雨將會相當明顯，請當地的朋友多加留意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

