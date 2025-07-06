輕颱丹娜絲逼近　台電桃園區處全力戒備防颱

▲台電桃園區處全力戒備防颱。（圖／桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

輕颱丹娜絲來勢洶洶，為加強防颱準備，台電桃園區處5日提醒民眾，抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供 1911 客服專線。

台電桃園區處表示，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時，破壞配電設備導致停電或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

▲台電桃園區處全力戒備防颱。（圖／桃園區處提供）

又，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸人停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供 1911 客服專線給民眾使用（或本處停電通報電話03-3323331及3323221）。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所一主幹線一分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。