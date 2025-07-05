台藝人IG粉絲榜出爐　周子瑜居第二　周杰倫排名第三



▲台藝人IG粉絲排行出爐。（圖／翻攝自Instagram@thinkaboutzu、＠marktuan）

文／CTWANT

台灣籍藝人在社群媒體Instagram上的粉絲數最新統計出爐，引發網友熱議。許多網友紛紛討論排行榜名單，驚呼截至7月初拿下第1名的竟然不是韓國人氣女團TWICE成員周子瑜，而是男團GOT7的台裔美籍成員段宜恩（Mark），以高達1392萬位粉絲數奪冠；周子瑜的粉絲數則是1326萬，排名第2名。

台灣藝人Instagram粉絲排行榜：

1、段宜恩（GOT7成員）－1392萬

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2、周子瑜（TWICE成員）－1326萬

3、周杰倫－1045萬

4、李毓芬－978萬

5、劉揚揚（NCT成員）－701萬

6、葉舒華（i-dle成員）－589萬

7、王力宏－582萬

8、劉逸雲Amber（前f(x)成員）－542萬

9、彭于晏－497萬

10、蔡依林－474萬

11、羅志祥－441萬

12、歐陽娜娜－375萬

13、柯震東－367萬

14、小S徐熙娣－338萬

15、舒淇－308萬

拿下榜單第1名的GOT7台裔美籍饒成員段宜恩（Mark），1993年出生於美國洛杉磯，曾隨父母搬到巴西、巴拉圭定居數年再回到洛杉磯。不過父母皆為台灣人，且從小規定在家中講中文，因此他可以用中文基本交談，但是不會閱讀和書寫中文。高中時被JYP娛樂公司星探發掘，赴韓接受訓練，並於2014年以GOT7身分正式出道。

而排行第2的周子瑜及第6的葉舒華，分別為韓國大勢女團TWICE及i-dle的成員，在團內皆為忙內。2人赴韓國出道發展後，也成為要好的朋友，時常能看到她們在台灣或韓國相聚的消息。

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