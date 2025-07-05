警車大迴轉擊落機車「下巴掉了」騎士雷殘受傷　不講武德畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區昨(4)日發生一起車禍，一部警車迴轉時過程中，不慎撞上對向直行的機車，造成騎士手腳擦挫傷，警車前保險桿也幾乎掉落。警方表示，將依據初判表結果，若確認員警違規迴轉，將依據《道路交通管理處罰條例》進行開罰。

事發在4日中午12點54分，鳳山分局交通隊接獲自家同事報案，指出原本要執行110違停案件，但在鳳山區鳳松路、鳳誠路口與一部機車發生碰撞，導致騎士倒地摔車受傷。

▲員警大迴轉撞上機車騎士。圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時54歲葉姓員警駕駛警備車，沿鳳松路慢車道南往北迴轉時，29歲鄒姓騎士騎乘機車行駛在對向車道，警備車迴轉過程中，右前車頭擦撞到機車左前車身。葉姓員警、鄒姓騎士都沒有酒駕情形，騎士事後自行就醫。

▲▼員警疑似視線遮蔽，大迴轉撞上機車騎士。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



監視器畫面隨後在網路上曝光，只見當時葉姓員警在迴轉過程中，疑似視線遮蔽，未發現對向有騎士直駛而來，導致大迴轉後與騎士發生碰撞，警車保險桿當場噴飛一大塊，騎士左側身體遭猛力撞擊，連人帶車往右前方滑行，當下痛得站不起來。

警方表示，轉彎車應禮讓直行車，後續將待道路交通事故初判表判斷肇責，若確認員警違規有疏失，將依據《道路交通管理處罰條例》第49條第5款「迴車前，未依規定暫停，顯示左轉燈光，或不注意來、往車輛、行人，仍擅自迴轉」開罰，可處600元至1800元罰鍰。