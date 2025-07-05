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丹娜絲南台灣首當其衝　專家：登陸機率不能完全排除

▲▼丹娜絲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲丹娜絲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

輕颱丹娜絲凌晨生成，預計今天就會陸續發佈海警、陸警。氣象專家吳德榮指出，丹娜絲南台灣首當其衝、中部次之，下週一晚間風雨漸緩。「登陸台灣的機率降低，但仍然不能完全排除」。

吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(5)日北台灣續晴朗酷熱、注意防曬、防中暑。下半天起受丹娜絲外圍水氣影響，南部、東半部轉為有陣雨的天氣，雨勢逐漸增大。

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各地區氣溫為：北部24至38度、中部22至36度、南部23至35度、東部22至35度。

明(6)日至下週一(7日)下午、丹娜絲影響最大(南台灣首當其衝，中部次之，東半部防大量降雨，澎湖、金、馬有直接威脅)，注意強風、豪雨。下週一(7日)晚風雨漸緩。下週二起至週六(8至12日)天氣好轉為晴時多雲、天氣偏熱，但大氣不穩定、午後常有強對流發展。

▲▼最新(4日20時)歐洲系集模式(ECMWF)暴風圈侵襲機率圖顯示，通過台灣海峽的機率最高，登陸台灣的機率降低，但仍然不能完全排除。（圖／洩天機教室）

▲最新(4日20時)歐洲系集模式(ECMWF)暴風圈侵襲機率圖顯示，通過台灣海峽的機率最高，登陸台灣的機率降低，但仍然不能完全排除。（圖／洩天機教室）

最新(5日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖顯示：第4號輕颱「丹娜絲」今晨(5日2時)生成，在台灣西南方海面，移速緩慢、逐漸轉向北北東；強度逐漸增強，以最強之姿，進入台灣海峽；明(6)日、下週一(7日)通過台灣海峽，暴風圈將掃過部分西半部陸地及澎湖、金、馬；下週二再受其東北方高壓的導引，轉向浙江，應密切注意氣象署發布的警報，加強防颱。至於第3號輕颱「木恩」則在日本東南方海面，偏東轉北北西再轉北北東，呈S型路徑，遠離日本。

最新(4日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖顯示，「丹娜絲」原分散的系集模擬路徑已比較收歛，也再略往西修，通過台灣海峽，但仍有少部分模擬路徑通過台灣(左圖)；暴風圈侵襲機率圖亦顯示，通過台灣海峽的機率最高，登陸台灣的機率降低，但仍然不能完全排除。由於模式將持續調整，應繼續密切觀察。

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