丹娜絲今明雨最大　專家：恐侵襲台灣

▲丹娜絲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

輕颱丹娜絲凌晨生成，預計今天就會陸續發佈海警、陸警。氣象專家林得恩表示，最大降雨時段會落在今、明2天。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，原本位於東沙島海面的熱帶性低氣壓TD06，已於今日凌晨2時，發展為今年西北太平洋及南海海域第4號颱風，國際命名為「DANAS」，中文譯名為「丹娜絲」；它也可能成為今年第1個侵襲影響台灣的颱風，評估最快今日0830時，就會發布海上颱風警報，如果行進方向、速度及強度沒改變的話，預估今晚2000時前後，也會發布陸上颱風警報。

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中央氣象署官方路徑，是通過台灣海峽北上，且非常靠近臺灣的這條；根據過去70年的統計資料顯示，若是走這條路徑的颱風，只占統計總數的15至20%，數量不算多。由於走這條路徑的颱風會受到中國大陸華南地區及臺灣地形的干擾影響，颱風結構易被破壞；加上，臺灣海峽屬淺海區，颱風在此，本來就不易再發展。因此，預估強度維持在輕颱等級，也相當合理。

隨著丹娜絲颱風逐漸接近，受其外圍環流影響，今日起，全台降雨現象轉趨顯著，中南部及東半部地區為主要降雨熱區，最大降雨時段會落在今、明2天。另一方面，北海岸、宜蘭、西南部及澎湖有平均風６級以上或陣風８級以上發生的機率，南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖亦可能有長浪發生，前往海邊活動請特別注意安全。