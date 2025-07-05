一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」煮到投降

▲中國肥腸拿鐵爆紅，生意狂漲4倍。（翻攝川觀新聞）

圖文／鏡週刊

現代人人手一杯咖啡，黑咖啡、拿鐵、抹茶等風味等各有所好。不過近期中國四川有店家研發出「肥腸拿鐵」，超特殊組合竟意外爆紅，讓業績一口氣大漲4倍之多，未來還考慮推出「魚腥草」口味。

根據中國《封面新聞》報導，張姓老闆透露，這種拿鐵嘗起來帶有鹹甜味，像是鹹起司一般，分成三種等級，越高等級「肥腸味越重」，一杯要價32元人民幣（約新台幣130元）。

▲肥腸拿鐵做起來工序繁複，推出後爆紅。（翻攝川觀新聞）

不過要做一杯可不簡單，需多道處理工序。老闆表示製作一杯要一小時，銷量好到做不完。不僅如此，他們會在拿鐵內加入新鮮的6克肥腸汁，必須精準拿捏量，讓大家既嚐到美味，也不會蓋掉咖啡香。

喝咖啡之餘還能大啖肥腸！老闆受訪透露，未來還打算加入江油地區的特產「魚腥草」或是加入酒類，續推新產品。

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