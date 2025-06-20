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全聯多款咖啡「買1送1」！自沖冰美式不到10元　UCC新推燕麥拿鐵

▲▼全聯「涼夏冰沖大賞」5折起。（圖／業者提供）

▲全聯「涼夏冰沖大賞」，多款咖啡5折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控除了買外帶，也有不少人為了省錢在家自己沖泡，全聯今（20日）至7月3日推出「涼夏冰沖大賞」，多款咖啡知名品牌推出全新濃縮球、冰溶咖啡粉、冷泡咖啡包，眾多商品嚐鮮優惠「買1送1」，自沖冰美式最低一杯不到10元，DIY自製拿鐵也只要30元。

▲▼全聯「涼夏冰沖大賞」5折起。（圖／業者提供）

▲「咖啡濃縮球」新品買1送1。（圖／業者提供）

★全聯「涼夏冰沖大賞」

●咖啡濃縮球

「摩卡濃縮咖啡球 原味無糖/焦糖風味(18~19gx20入)」活動期間單盒特價338元，買1送1，平均每盒169元，每顆不到8.5元。

全新上市的「雀巢超濃萃咖啡液 原味黑咖啡/焦糖(11gx7入)」單包99元，任2包178元，平均每包89元，每顆不到13元。

「西雅圖濃淬咖啡球 原味(17mlx10入)」單盒199元，買1送1，平均每盒99.5元，每顆不到10元。還能搭配香草冰淇淋，在家做出平價版義式甜點阿芙佳朵(Affogato)。

▲▼全聯「涼夏冰沖大賞」5折起。（圖／業者提供）

▲咖啡粉買1送1。（圖／業者提供）

●冰溶咖啡粉

「雀巢冰溶美式咖啡(80g)」嚴選阿拉比卡豆香氣飽滿，單罐特價209元，2罐398元，平均每罐199元，活動期間搭配指定系列商品，單筆滿399元再贈80元滿額折價券。

還有主打添加真實檸檬果汁粉的「雀巢香檸美式咖啡(15gx6入)」單盒186元，買1送1，平均每盒93元，每包不到16元，是喜愛西西里咖啡的懶人首選。

▲▼全聯「涼夏冰沖大賞」5折起。（圖／業者提供）

▲UCC新品拿鐵、燕麥拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

●拿鐵、燕麥奶新品

日系咖啡品牌UCC鎖定拿鐵控，推出「UCC冷泡義式香濃拿鐵／冷泡鹽味焦糖拿鐵(15~16gx8入)」兩種口味能喝到不同香甜風味。

還有主打燕麥奶沖泡型態的即飲咖啡「UCC嚴選香醇燕麥拿鐵(23g×8入)」，只需加入熱水，即可沖出一杯滑順濃郁的植物系拿鐵，3款系列商品單包148元，買1送1，平均每包74元，每入同樣10元有找。

●浸泡式咖啡

「UCC浸泡式咖啡 香醇堅果/甘甜果香(8gx8入)」分別帶有杏仁、紅茶、柑橘花果香，常溫水就能沖泡，單盒159元，買1送1，平均每盒79.5元，每包不到10元。

伯朗則新推出帶有堅果、麥茶、焦糖風味的「伯朗冷萃濾泡咖啡 堅果醇香風味(10gx10包)」每盒99元，每包同樣10元有找。

▲▼全聯「涼夏冰沖大賞」5折起。（圖／業者提供）

▲UCC浸泡式咖啡5折起。（圖／業者提供）

●茶飲優惠

同場加映，冷泡茶也推出優惠「3點1刻鮮萃 冷韻四季春／冷韻蜜香烏龍(3gx10入)」採用快萃技術30秒冷泡可快速釋放風味，單袋105元，買1送1，平均每袋52.5元，每包不到5.3元，茶飲控也能把握機會喝。

★7-11「涼夏咖啡季」

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月23日，推出「涼夏特大杯」666元組合優惠：

1.CITY CAFE特大杯美式，16杯666元（10萬組）。
2.CITY CAFE特大杯拿鐵，13杯666元（10萬組）。
3.CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵，11杯666元（10萬組）。
4.CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，13杯666元（5萬組）。
5.CITY PRIMA大杯精品美式/精品拿鐵，任選9杯666元（5萬組）。
6.CITY TEA香鑽水果茶/青梅冰茶/一顆檸檬青茶，任選15杯666元（5萬組）。 

▼「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月23日，666元組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家 X UCC咖啡升級

全家Let’s Café攜手咖啡大廠UCC，全新升級經典咖啡系列，從「產區配豆調整、雙群烘豆工法、機台萃液優化」三大面向精進，首度加入具明亮果酸、花香特性的「衣索比亞摩卡日曬豆」，並以UCC獨家雙群烘豆工法，依不同產地豆種打造最適烘焙曲線，同步優化機台咖啡豆萃液製程，提供更優質的咖啡體驗。

▼全家咖啡升級。（圖／業者提供）

門市即日起至6月24日，凡購買Let’s Café經典咖啡、特濃咖啡大杯以上，任選「第二杯79折」。Let’s Café 特大杯特濃美式、拿鐵，嚐鮮價「任2杯115元」，買再抽8萬元旅遊金。

全家APP「隨買跨店取」也同步推出寄杯優惠，特大杯特濃美式「5杯200元」、特大杯特濃拿鐵「4杯200元」、大杯經典美式「7杯200元」，相當於6折起。

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