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超想戒拿鐵！「怎無痛變成美式人」　大票人曝成效：非喝不可

▲咖啡,飲食,健康,。（圖／達志示意圖）

▲不少人因為健康因素，紛紛改喝美式。（圖／達志示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

拿鐵相較美式比較不苦澀，但平均一杯熱量為225大卡。而一名妹子好奇求問，上班族們都是如何戒掉拿鐵，且如何改喝美式的呢？文章曝光後，過來人分享有4個原因，省錢、熱量低、喝到好喝的美式及健康等，「一年胖5公斤的時候你就會改喝美式」、「喝了2-3個月美式，就戒了20幾年的拿鐵了」。

一名女網友在Threads認真發問，早上一定要喝咖啡提神的大家，都是如何從「拿鐵人」進化成「美式人」呢？

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底下網友分享，「喝到真的很好喝的黑咖啡後，你會覺得糖或奶是來鬧的」、「太胖的時候美式人，心情不好拿鐵人」、「熱量較少+價錢便宜，喝了2-3個月美式，就戒了20幾年的拿鐵了」、「第一杯好苦討厭；第二杯不喜歡；第三杯尚可接受，但還是輸拿鐵；第N杯以後，拿鐵是什麼？加東西的咖啡還叫咖啡嗎？撐過前面後就能到達另一個境界了，非美式不可了」、「喝美式真的精神超好」、「發現不碰牛奶後皮膚變好的時候」、「斷食那幾天突然覺得美式很美味，開始只喝美式」。

許多人則是因為健康而改喝美式，「忍！為了瘦就是忍，我大概一周就習慣了」、「體脂降不下來的時候」、「真的是為了減肥！意外發現美式清爽好多，再回去喝拿鐵就覺得嘴巴好臭」、「戒奶+減肥一舉兩得，美式不喝嗎」、「美式會消水腫，發現拿鐵熱量是美式的8倍之後...」「這半年內漲價的幅度超出預算，這兩個月就改喝美式，最大的成效是省了一些錢，然後粉刺好像真的變少了」、「一年胖5公斤的時候你就會改喝美式」。

事實上，安欣瑜醫師在粉專曾指出，很多門診患者都會忽略「拿鐵咖啡」的熱量，一杯大杯熱拿鐵約240大卡，如果是重乳拿鐵，熱量則逼近300大卡，相當於一碗飯。而上述男業務開車怕睡著，每天早上、下午各喝一杯拿鐵提神，其他生活習慣與飲食都沒有改變，怎料1年就胖了6公斤。她也提醒，若真的要喝，建議可以點小杯的，或改喝黑咖啡更好。

儘管咖啡能提振精神，但千萬別過量！營養師高敏敏曾表示，有患者愛喝咖啡，已經喝到胃潰瘍、心悸手抖，進診間時手上仍握著一杯黑咖啡，讓她看傻眼。她提醒，咖啡因每日攝取量建議應低於300～400毫克，且依照食安法規定，店家都得標示每杯咖啡的咖啡因最高含量，「其實2大杯冰美式或拿鐵，就超過了」。

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