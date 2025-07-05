桃園國際動漫大展升級RPG玩法！走進勇者村闖關拿龍之戒　

▲桃園國際動漫大展7/5至7/20在中原文創園區盛大登場，歡迎民眾化身勇者，走進RPG世界挑戰任務。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

一年一度的桃園動漫盛典開跑啦！第14屆《桃園國際動漫大展》將於7/5（六）至7/20（日）在中原文創園區盛大登場，為期16日的展覽以「勇者．愛的啟程」為主題，這次不只逛展、拍照打卡這麼簡單，而是要你親自當主角，「化身勇者」走進RPG世界挑戰任務，最終還能獲得限量勇者信物；展覽內容誠意滿滿，動漫迷快準備好，正式展開一場勇氣與愛的奇幻旅程吧！

▲2025桃園國際動漫大展結合漫畫、動畫、遊戲三大主題展區，打造沉浸式任務體驗。

今年不當觀眾改當勇者！動漫展全面RPG化，任務等你來解！

今年《桃園國際動漫大展》超好玩！活動現場導入RPG沉浸式任務玩法，觀眾將化身冒險勇者，掃描村莊內的 QRCode就能進入實境解謎任務，不只可以升等拿職業、蒐集能力值，還能獲得象徵榮耀的限量紀念品「龍之戒」！不管你是重度漫畫控、骨灰級動畫迷，還是遊戲鍵盤戰神，這場結合創意與青春熱血的跨次元旅程，都能讓你high到不想離場，只想登入一玩再玩。

三大展區亮點總整理：從《烏龍派出所》到VR密室逃脫全都有！

互動遊戲區：勇者試煉場

復古與未來的時空交會！從經典懷舊的紅白機、體感互動遊戲，到最新的VR虛擬實境體驗，還有展場限定的「密室逃脫」關卡，讓人親身挑戰勇者任務，燃起遊戲魂！根本是電玩人的天堂，大小朋友都能勇闖關卡，挑戰自我！

漫畫主題區：奇幻繪卷館

漫畫迷千呼萬盼！銷量突破1.5億冊的經典傳奇神作《烏龍派出所》，作者秋本治老師將親臨現場舉辦簽名會，這可是粉絲夢寐以求的神級面對面現場。另外，擅長描繪地方記憶並榮獲日本國際漫畫賞的桃園在地漫畫家《神之鄉》左萱、繪製《超人力霸王》的日本漫畫家金谷裕、兒童漫畫長青樹《摺紙戰士》作者周顯宗、《宅男打籃球》作者洪元建也都參展，還有2024金漫獎得主銀甫以及桃園在地優秀漫畫家林玉琴與依歡等，國內外知名漫畫家作品原稿全部一次公開，深入看見漫畫家們筆觸間的靈魂！

▲發行量突破1.5億冊《烏龍派出所》漫畫作者秋本治將親臨《桃園國際動漫大展》現場，快來展區一賭龜有公園前派出所經典名場景。

▲桃園在地漫畫家左萱老師代表作品《神之鄉》，以桃園大溪的宗教廟會文化為背景，展現台灣漫畫的魅力。

動畫展區：畫影之境

「真相永遠只有一個！」柯南迷快來《桃園國際動漫大展》集合，能率先一睹《名偵探柯南》2025年全新劇場版《獨眼的殘像》展出。展區還有台灣自製IP《茶葉少女》及廣受好評的《閻小妹》等多部人氣與原創作品，用光影編織勇者的旅程，體驗動漫的獨特魅力。

▲真相只有一個！日本經典系列動畫電影《名偵探柯南》將在《桃園國際動漫大展》展出。

看展還能追星！簽名會、VTuber通通有！

活動期間多達25場主題活動，包括秋本治簽名會、Q版繪圖教室、角色模型DIY、動漫大師論壇等互動體驗；還有人氣VTuber璐洛洛、DIKA豚足姬輪番上台，前AKB48成員與動漫歌手團體「魂燃天乘」現場開唱，超人力霸王的真人COSPLAY也將在現場展現熱血風采！

每個週末還有「冒險者市集」開張，動漫原創手作、周邊商品通通挖得到，完全是動漫迷補貨的天堂，無論想收藏、送禮還是爆買都能大滿足！一場屬於勇者的盛典正在召喚你，還不快帶上夥伴，來桃園解鎖這趟熱血沸騰的冒險旅程！

▲▼多達25場主題活動，號召動漫迷化身勇者，啟程冒險前往中原文創園區，踏上充滿創意、熱情與希望的冒險旅程！

【2025桃園國際動漫大展】

活動時間：2025年7月5日（六）～7月20日（日）

活動地點：中原文創園區（桃園市中壢區忠仁路33號）

桃園國際動漫大展臉書：https://www.facebook.com/TY.ACGT/?locale=zh_TW

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